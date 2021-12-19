Не дать вирусу разгуляться: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при герпесе

На сегодняшний день, к сожалению, нет способа полностью убрать вирус герпеса из организма, но мы можем снизить его проявления.
Обнаружено то, что аминокислоты, содержащиеся в продуктах питания, отвечают за рост герпеса или, наоборот, за контролирование стадии ремиссии, - это аргинин и лизин.
Интересно, что если мы едим продукты, богатые аргинином (пшеничная мука, арахис, мюсли, свинина и др.), то герпес будет расти.
И наоборот, если мы будем есть продукты богатые лизином, то сможем контролировать данный процесс. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Это не говорит о том, что нужно есть продукты только богатые лизином. Мы говорим об их соотношении.
Вирус герпеса применяет аминокислоту аргинин для размножения новых клеток, лизин похож по строению на эту аминокислоту, поэтому вирус начинает поедать лизин и погибает.
Тут нужно помнить, что лизин - незаменимая аминокислота и должна поступать с пищей, в отличие от аргинина.
Правильное соотношение лизина и аргинина в пище должно быть примерно 2:1 или 3:1.
Есть исследования, что именно этот дисбаланс ведет к риску развития болезни Альцгеймера.⠀
Во время диеты постарайтесь исключить эти продукты из своего питания. Не стоит также увлекаться апельсинами и мандаринами.
А вот злаки содержат мало лизина.
Раньше нутрициолог назвала три продукта, в которых много кальция, нужны для здоровья костей.