Не дать вирусу разгуляться: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при герпесе

Полезные продукты могут "остановить" герпес (фото: pexels.com)

Это не говорит о том, что нужно есть продукты только богатые лизином. Мы говорим об их соотношении.

Как это работает

Вирус герпеса применяет аминокислоту аргинин для размножения новых клеток, лизин похож по строению на эту аминокислоту, поэтому вирус начинает поедать лизин и погибает.

Тут нужно помнить, что лизин - незаменимая аминокислота и должна поступать с пищей, в отличие от аргинина.

Правильное соотношение лизина и аргинина в пище должно быть примерно 2:1 или 3:1.

Есть исследования, что именно этот дисбаланс ведет к риску развития болезни Альцгеймера.⠀

Продукты, богатые аргинином, бедные лизином

шоколад

сахар

изюм

кунжут

семечки

орехи (особенно много аргинина в арахисе)

крупы

пшеничная мука

Во время диеты постарайтесь исключить эти продукты из своего питания. Не стоит также увлекаться апельсинами и мандаринами.

Продукты, богатые лизином

мясо (особенно красное мясо, баранина, свинина иптица)

сыр (особенно пармезан)

некоторые виды рыбы (такие как треска и сардина)

бобовые (горох, фасоль)

креветки

А вот злаки содержат мало лизина.