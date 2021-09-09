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Дело не в диете: нутрициолог назвала простую причину, почему стоит вес

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 11:03
Дело не в диете: нутрициолог назвала простую причину, почему стоит вес Нутрициолог Залина Бигулова (фото: instagram.com/zalina_bigulova)
Автор: Татьяна Турчаникова

Часто те, кто сидит на диете, жалуются своему тренеру или врачу, что вес останавливается на одной точке - и не двигается дальше, они просят сменить сет упражнений или диету.

Но оказывается, ни тренировки, ни сама диета во многих случаях совершенно не виноваты, возможно, стоить проверить гормоны.

Нутрициолог Залина Билугова в своем Instagram назвала главные неожиданные причины, почему стоит вес на диете.

Дело не в диете: нутрициолог назвала простую причину, почему стоит весДиета работает, просто не стоит наедаться орехов на ночь (фото: pexels.com)

Вес стоит? Для начала стоит убедиться, что вы исключили мучное и сладкое, питаетесь сбалансированно БЖУ+ растительная клетчатка, выпиваете свою норму воды (30 мл на 1 кг веса), ужинаете правильно (белок + растительная клетчатка), даете ежедневную физнагрузку (утренняя зарядка и ходьба от 5 тысяч шагов).

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Возможные причины, почему вес стоит:

  • Гормоны. Проверить стоит инсулин, ТТГ, эстроген, кортизон.

  • Неочевидные причины задержки жидкости и, как результат, большей цифры на весах:

- большой объем еды (переели),

- поели соленое,

- вечером ели: сыр, кефир, творог - задерживают воду в тканях организма,

- вечером ели: орехи, семечки, сухофрукты,

- выпили на ночь много воды,

- поздно поужинали (после 21.00).

Стоит исключить эти причины - и посмотреть, будет ли результат.

Раньше врач назвала три гормона, за которыми стоит следить каждой женщине.

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