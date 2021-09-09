Дело не в диете: нутрициолог назвала простую причину, почему стоит вес
Часто те, кто сидит на диете, жалуются своему тренеру или врачу, что вес останавливается на одной точке - и не двигается дальше, они просят сменить сет упражнений или диету.
Но оказывается, ни тренировки, ни сама диета во многих случаях совершенно не виноваты, возможно, стоить проверить гормоны.
Нутрициолог Залина Билугова в своем Instagram назвала главные неожиданные причины, почему стоит вес на диете.
Диета работает, просто не стоит наедаться орехов на ночь (фото: pexels.com)
Вес стоит? Для начала стоит убедиться, что вы исключили мучное и сладкое, питаетесь сбалансированно БЖУ+ растительная клетчатка, выпиваете свою норму воды (30 мл на 1 кг веса), ужинаете правильно (белок + растительная клетчатка), даете ежедневную физнагрузку (утренняя зарядка и ходьба от 5 тысяч шагов).
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Возможные причины, почему вес стоит:
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Гормоны. Проверить стоит инсулин, ТТГ, эстроген, кортизон.
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Неочевидные причины задержки жидкости и, как результат, большей цифры на весах:
- большой объем еды (переели),
- поели соленое,
- вечером ели: сыр, кефир, творог - задерживают воду в тканях организма,
- вечером ели: орехи, семечки, сухофрукты,
- выпили на ночь много воды,
- поздно поужинали (после 21.00).
Стоит исключить эти причины - и посмотреть, будет ли результат.
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