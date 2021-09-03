Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле

Что не удивительно: щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи и находится почти сразу под кожей, что и заставляет думать в первую очередь именно о произошедших в ней нарушениях.

Каждый, кого хоть раз беспокоило ощущение "кома в горле" знают это неприятное чувство: как будто что-то сдавливает горло, хочется кашлянуть либо сглотнуть. С жалобой на "ком в горле" пациенты часто обращаются к эндокринологу.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала другие причины ощущения кома в горле, о которых некоторые даже не задумывались.

Ком в горле: очень часто щитовидка вообще ни при чем (фото: pexels.com)

Если говорить о сдавливании, то неприятные ощущения вызывают либо разросшиеся ткани щитовидной железы, повлекшие за собой увеличение ее размеров. Например, при длительном течении тиреотоксикоза. Либо давление крупных узлов на трахею, которая расположена сразу за щитовидной железой.

Чтобы исключить патологию щитовидной железы, рекомендации врача обычно включают базовые анализы на гормоны и УЗИ.

Однако причины давления в горле часто совсем не связаны с эндокринологией.

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Когда щитовидка ни при чем: неожиданные причины кома в горле⠀

Стресс

Очень частая причина. В результате невроза спазмируются мышцы гортани. При этом пациенты замечают, что ухудшение симптома происходит именно при наличии триггера - источника стресса. Если самостоятельные антистрессовые практики не помогают, лучшим выбором будет консультация психотерапевта.

Рефлюкс

Обратный отток содержимого желудка вверх через пищевод, который вызывает воспаление горла и голосовых связок.

Остеохондроз шейного отдела

Поражение ткани шейных позвонков и межпозвоночных дисков могут вызывать боль, онемение, спазм прилегающих мышц и сдавливание. Редко, когда на позвонках есть костные разрастания в виде шипов (деформирующий спондилез), они давят на прилегающие ткани глотки.

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Ощущения кома может создавать слизь (фото: pexels.com)

Слизь в носоглотке

Без своевременного лечения слизь может скапливаться и вызывать эти неприятные ощущения. Среди частых причин - гистаминозы и заболевания лор-органов.