Справа не в дієті: нутриціолог назвала просту причину, чому стоїть вага

Часто ті, хто сидить на дієті, скаржаться своєму тренеру або лікарю, що вага зупиняється на одній точці - і не рухається далі, вони просять змінити сет вправ або дієту.

Але виявляється, ні тренування, ні сама дієта в багатьох випадках абсолютно не винні, можливо, варто перевірити гормони.