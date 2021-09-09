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Справа не в дієті: нутриціолог назвала просту причину, чому стоїть вага

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Четвер 09 вересня 2021 11:03
Справа не в дієті: нутриціолог назвала просту причину, чому стоїть вага Нутриціолог Заліна Бігулова (фото: instagram.com/zalina_bigulova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Часто ті, хто сидить на дієті, скаржаться своєму тренеру або лікарю, що вага зупиняється на одній точці - і не рухається далі, вони просять змінити сет вправ або дієту.

Але виявляється, ні тренування, ні сама дієта в багатьох випадках абсолютно не винні, можливо, варто перевірити гормони.

Нутриціолог Заліна Білугова у своєму Instagram назвала головні несподівані причини, чому стоїть вага на дієті.

Справа не в дієті: нутриціолог назвала просту причину, чому стоїть вагаДієта працює, просто не варто наїдатися горіхів на ніч (фото: pexels.com)

Вага стоїть? Для початку варто переконатися, що ви виключили борошняне і солодке, харчуєтеся збалансовано БЖУ + рослинна клітковина, випиваєте свою норму води (30 мл на 1 кг ваги), вечеряєте правильно (білок + рослинна клітковина), маєте щоденне фізнавантаження (ранкова зарядка і ходьба від 5 тисяч кроків).

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Можливі причини, чому вага коштує:

  • Гормон. Перевірити варто інсулін, ТТГ, естроген, кортизон.

  • Неочевидні причини затримки рідини і, як результат, більшої цифри на вагах:

- великий обсяг їжі (переїли),

- поїли солоне,

- увечері їли: сир, кефір , сир, затримують воду в тканинах організму,

- увечері їли: горіхи, насіння, сухофрукти,

- випили на ніч багато води,

- пізно повечеряли (після 21.00).

Варто виключити ці причини - і подивитися, чи буде результат.

Раніше лікар назвала три гормони, за якими варто стежити кожній жінці.

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