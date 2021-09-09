Дело не в диете: нутрициолог назвала простую причину, почему стоит вес

Часто те, кто сидит на диете, жалуются своему тренеру или врачу, что вес останавливается на одной точке - и не двигается дальше, они просят сменить сет упражнений или диету.

Но оказывается, ни тренировки, ни сама диета во многих случаях совершенно не виноваты, возможно, стоить проверить гормоны.