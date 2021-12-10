Все дело в кортизоле: нутрициолог рассказала, как снизить хронический стресс

Пересмотрите бытовую химию и косметику (фото: pexels.com)

Как снизить кортизол и убрать хронический стресс

Устранение токсической нагрузки,

Поменяйте всю бытовую химию на эко- и пересмотрите ваш быт,

Пейте качественную воду,

Добавляйте в воду капли с натрием и калием.

Стресс-менеджмент

Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и вы могли отвлечься (спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу). Полноценный сон. За час до сна убрать все гаджеты и лечь в кровать не позднее 23:30. Употребляйте достаточное количество клетчатки и пребиотиков - это помогает абсорбировать кортизол и выводить излишки. Спорт. Не делайте из этого каторгу и не изнуряйте себя, а добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки. Убрать контрацептивы и статины! Завтрак в течении часа после пробуждения. Высокое содержание в пище белка, жира / масел. Ограничить кофе, алкоголь. Фрукты на завтрак при высоком кортизоле однозначное нет!

Кофе и алкоголь лучше ограничить (фото: pexels.com)

Нутрицевтики:

Омега 3 - очень важно,

Витамин С - 1000 мг,

Жирорастворимые антиоксиданты - витамин Е, дигидрокверцетин, астаксантин,

Витамины В5, В3, В6,

Цитрулина малат,

Коэнзим,

Янтарная кислота,

Таурин,

Селен,

Хром,

Фосфотидилсерин,

Ашваганда,

Мелатонин.

При высоком кортизоле очень важно вернуть чувствительность к инсулину и улучшить обмен углеводов, а также снизить холестерин.

Внимание: конкретные дозировки и схемы приема может назначить только специалист, не стоит заниматься самолечением.