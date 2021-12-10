Вся справа в кортизолі: нутриціолог розповіла, як знизити хронічний стрес

Стрес присутній в житті кожної людини - і це норма. Але коли кортизол високий постійно, то ми просто котимося в прірву: синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі і панічні атаки...
За аналізами крові зловити кортизол дуже складно, єдиний більш точний метод - це добова слина, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.
Перегляньте побутову хімію і косметику (фото: pexels.com)
Як знизити кортизол і прибрати хронічний стрес
Усунення токсичного навантаження,
Поміняйте всю побутову хімію на ЕКО - і переглянете ваш побут,
Пийте якісну воду,
Додавайте в воду краплі з натрієм і калієм.
Стрес-менеджмент
Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і ви могли відволіктися (спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу).
Повноцінний сон.
За годину до сну прибрати всі гаджети і лягти в ліжко не пізніше 23:30.
Вживайте достатню кількість клітковини і пребіотиків - це допомагає абсорбувати кортизол і виводити надлишки.
Спорт. Не робіть з цього каторгу і не виснажуйте себе, а додайте дозовані легкі аеробні навантаження.
Прибрати контрацептиви і статини!
Сніданок протягом години після пробуджен.ня.
Високий вміст в їжі білка,жиру / масел
Обмежити каву, алкоголь.
Фрукти на сніданок при високому кортизолі - однозначне ні!
Каву і алкоголь краще обмежити (фото: pexels.com)
Нутрицевтики:
Омега 3 - дуже важливо,
Вітамін С - 1000 мг,
Жиророзчинні антиоксиданти - вітамін Е, дигідрокверцетин, астаксантин,
Вітаміни В5, В3, В6,
Цитруліна малат,
Коензим,
Бурштинова кислота,
Таурин,
Селен,
Хром,
Фосфотидилсерин,
Ашваганда,
Мелатонін.
При високому кортизолі дуже важливо повернути чутливість до інсуліну і поліпшити обмін вуглеводів, а також знизити холестерин.
Увага: конкретні дозування і схеми прийому може призначити тільки фахівець, не варто займатися самолікуванням.