Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов

Зимние праздники, простуды и "диванный образ жизни" из-за постоянных холодов могли привести к застою лимфы. Самое время "разгружаться"! Именно нормализация лимфооттока – одно из главных условий для проведения успешной детоксикации.

Привести лимфоотток в норму можно при помощи простых действий в домашних условиях, для этого не требуются никакие добавки и препараты.

"Для лимфы не предусмотрено такого мощного "насоса", как для крови. Движение лимфы снизу вверх обеспечивает система клапанов.

Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода, поэтому обезвоживание негативно влияет на лимфоотток.

Кроме воды в ее составе лимфоциты, единичные эритроциты, белковые соединения, липиды, глюкоза, холестерин, фосфолипиды", – рассказала в своем блоге о здоровом питании врач-эндокринолог Катерина Григорьева.