Все дело в лимфе: как очистить организм от токсинов без каких-либо БАДов

Зимние праздники, простуды и "диванный образ жизни" из-за постоянных холодов могли привести к застою лимфы. Самое время "разгружаться"! Именно нормализация лимфооттока – одно из главных условий для проведения успешной детоксикации.
Привести лимфоотток в норму можно при помощи простых действий в домашних условиях, для этого не требуются никакие добавки и препараты.
"Для лимфы не предусмотрено такого мощного "насоса", как для крови. Движение лимфы снизу вверх обеспечивает система клапанов.
Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода, поэтому обезвоживание негативно влияет на лимфоотток.
Кроме воды в ее составе лимфоциты, единичные эритроциты, белковые соединения, липиды, глюкоза, холестерин, фосфолипиды", – рассказала в своем блоге о здоровом питании врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Объем лимфы в 5 раз больше, чем крови и основная ее составляющая – вода (фото: pexels.com)
Что может замедлять движение лимфы:
"Если лимфатическая система работает плохо, в организме скапливается жидкость, нейтрализуя токсины. Затем это приводит к образованию отеков и набору веса. Вредные вещества выводятся в таком случае через кожу, возможно появление угревой сыпи, выделение пота с неприятным запахом", – сказала эндокринолог.
Признаки застоя лимфы:
Усиление движения лимфы способствует выведению излишков жидкости, а также ядов и патогенов из всех тканей и органов тела.
Как нормализовать отток лимфы:
Раньше диетолог дала список масел, которые не вредят здоровью.