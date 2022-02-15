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Вся справа в лімфі: як очистити організм від токсинів без будь-яких БАДів

Автор: Тетяна Турчанікова

Зимові свята, застуди і "диванний спосіб життя" через постійні холоди могли привести до застою лімфи. Але час "розвантажуватися"! Саме нормалізація лімфовідтоку – одне з головних умов для проведення успішної детоксикації.

Привести лімфовідтік в норму можна за допомогою простих дій в домашніх умовах, для цього не потрібні ніякі БАДи та препарати.

"Для лімфи не передбачено такого потужного "насоса", як для крові. Рух лімфи знизу вгору забезпечує система клапанів.

Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода, тому зневоднення негативно впливає на лімфовідтік.

Крім води в її складі лімфоцити, одиничні еритроцити, білкові сполуки, ліпіди, глюкоза, холестерин, фосфоліпіди", – розповіла у своєму блозі про здорове харчування лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода (фото: pexels.com)

Що може сповільнювати рух лімфи:

  • шкідливі звички,
  • використання дезодорантів-антиперспірантів,
  • надлишок солі і цукру,
  • порушення роботи шлунково-кишкового тракту,
  • недотримання питного режиму,
  • тісний одяг і взуття на підборах,
  • важка їжа,
  • малорухливий спосіб життя.

"Якщо лімфатична система працює погано, в організмі накопичується рідина, нейтралізуючи токсини. Потім це призводить до утворення набряків і набору ваги. Шкідливі речовини виводяться в такому випадку через шкіру, можлива поява вугрового висипу, виділення поту з неприємним запахом", – сказала ендокринолог.

Ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

Ознаки застою лімфи:

  1. набряки, рожеві відбитки на тілі від постільної білизни після пробудження,
  2. целюліт, пухка неоднорідна поверхня шкіри,
  3. висипання на шкірі,
  4. постійна втома,
  5. пітливість понад міру.

Посилення руху лімфи сприяє виведенню надлишків рідини, а також отрут і патогенів з усіх тканин і органів тіла.

Як нормалізувати відтік лімфи:

  • фізична активність,
  • лімфодренажний масаж,
  • лазня,
  • контрастний душ,
  • скипидарні ванни,
  • масаж сухою щіткою,
  • голчастий килимок,
  • ходіння босоніж по твердій поверхні,
  • стрибок,
  • також потрібно пити більше чистої води, привести до ладу свій раціон, відмовитися від шкідливих продуктів, куріння, алкоголю.

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