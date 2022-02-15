Вся справа в лімфі: як очистити організм від токсинів без будь-яких БАДів

Зимові свята, застуди і "диванний спосіб життя" через постійні холоди могли привести до застою лімфи. Але час "розвантажуватися"! Саме нормалізація лімфовідтоку – одне з головних умов для проведення успішної детоксикації.
Привести лімфовідтік в норму можна за допомогою простих дій в домашніх умовах, для цього не потрібні ніякі БАДи та препарати.
"Для лімфи не передбачено такого потужного "насоса", як для крові. Рух лімфи знизу вгору забезпечує система клапанів.
Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода, тому зневоднення негативно впливає на лімфовідтік.
Крім води в її складі лімфоцити, одиничні еритроцити, білкові сполуки, ліпіди, глюкоза, холестерин, фосфоліпіди", – розповіла у своєму блозі про здорове харчування лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода (фото: pexels.com)
Що може сповільнювати рух лімфи:
"Якщо лімфатична система працює погано, в організмі накопичується рідина, нейтралізуючи токсини. Потім це призводить до утворення набряків і набору ваги. Шкідливі речовини виводяться в такому випадку через шкіру, можлива поява вугрового висипу, виділення поту з неприємним запахом", – сказала ендокринолог.
Ознаки застою лімфи:
Посилення руху лімфи сприяє виведенню надлишків рідини, а також отрут і патогенів з усіх тканин і органів тіла.
Як нормалізувати відтік лімфи:
Раніше дієтолог дала список олій, які не шкодять здоров'ю.