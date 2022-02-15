Вся справа в лімфі: як очистити організм від токсинів без будь-яких БАДів

Зимові свята, застуди і "диванний спосіб життя" через постійні холоди могли привести до застою лімфи. Але час "розвантажуватися"! Саме нормалізація лімфовідтоку – одне з головних умов для проведення успішної детоксикації.

Привести лімфовідтік в норму можна за допомогою простих дій в домашніх умовах, для цього не потрібні ніякі БАДи та препарати.

"Для лімфи не передбачено такого потужного "насоса", як для крові. Рух лімфи знизу вгору забезпечує система клапанів.

Обсяг лімфи в 5 разів більше, ніж крові і основна її складова – вода, тому зневоднення негативно впливає на лімфовідтік.

Крім води в її складі лімфоцити, одиничні еритроцити, білкові сполуки, ліпіди, глюкоза, холестерин, фосфоліпіди", – розповіла у своєму блозі про здорове харчування лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.