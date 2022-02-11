Не за все деньги мира: продукты правильного питания, на которых можно сэкономить – список

Чем заменить дорогие продукты из супермакета: нутрициолог

"Все, что продается в магазинах – это очень коммерческая история, то же касается и магазинов здорового питания, не нужно скупать там все горами.

Лучше съесть несколько долек хорошего шоколада или нормальный домашний десерт, чем из заменителей, соевой муки и заменителя молока – это вред! То же касается заменителя вареной сгущенки или спортивного батончика. Будь внимательны к тому, что считаете полезным питанием", – советует нутрициолог.

Киноа и амарант заменить гречкой и пшеном. Авокадо заменить сельдью и скумбрией (отличный источник Омега-33). Семгу заменить на дикую нерку или кижуч. Салаты из огурцов и помидоров заменить в зимнее время на салаты из капусты; квашенную капусту. Семена чиа заменить семенами льна. Комбучча из супермаркета – ферментированный напиток, такой полезный для микробиоты нашего кишечника – это обычный чайный гриб, который так был любим нашими бабушками и который можно приготовить самостоятельно. Полезную муку можно молоть дома самостоятельно – из целого зерна. Полезный хлеб можно выпекать самостоятельно – из зеленой гречи. Ягоды можно покупать замороженные, а еще лучше – морозить свои собственные, с дачи, начиная с лета.⠀ Овощи покупать стоит сезонные: печеная свекла, морковь или тыква… Кокосовое молоко приготовьте дома сами – это намного полезнее!

Полезные продукты не обязаны стоить дорого (фото: pexels.com)

Как сбалансировать питание: советы врача⠀

"Полезное питание – это обязательно дорого? Это большое заблуждение! Даже наоборот: самые полезные продукты для нашего ЖКТ – простые и доступные.

Для сбалансированного питания человеку нужны:

мясо и субпродукты. Причем субпродукты – гораздо полезнее мяса, а стоят в разы дешевле;

Причем субпродукты – гораздо полезнее мяса, а стоят в разы дешевле; рыба и морепродукты. Хек и минтай – недорогая рыба. А если, например, выбрать рыбьи головы с хвостами и сварить из них уху, то вы получите норму витамина А, жирных кислот Омега-3, железа, цинка и кальция;

Хек и минтай – недорогая рыба. А если, например, выбрать рыбьи головы с хвостами и сварить из них уху, то вы получите норму витамина А, жирных кислот Омега-3, железа, цинка и кальция; молочные продукты, например, творог дешевле того же сыра, но пользы в нем больше;

например, творог дешевле того же сыра, но пользы в нем больше; крупы: овсяная, гречневая, рисовая найдутся на каждой кухне;

овсяная, гречневая, рисовая найдутся на каждой кухне; семена;

орехи восполнят норму по белку и полезным жирам;

восполнят норму по белку и полезным жирам; сезонные овощи и фрукты. Например, сейчас можно купить свеклу, батат, редьку, капусту совсем недорого;

Например, сейчас можно купить свеклу, батат, редьку, капусту совсем недорого; зелень;

грибы.

Такое питание обойдется вам до 4 000 гривен в месяц на человека, но польза неоценима. И вам не понадобятся 100 баночек с добавками", – уверена врач.

Эндокринолог таке добавила, что главное в переходе на полезное питание – наладить свое пищеварение, чтобы полезные вещества легко усваивались.

"Если у вас:

уже есть хронические заболевания ЖКТ, запоры, вздутие, диарея, если у вас есть лишний вес, если вы чувствуете усталость, сонливость, апатию, есть проблемы с кожей, волосами, ногтями...

Тогда, в первую очередь, стоит заняться своим пищеварением, чтобы организм получал достаточно витаминов и микроэлементов. Если пропустить этот первый шаг, то даже если вы будете есть с одной тарелки с королевой Елизаветой, эффекта не будет", – то есть, дороговизна еды тут не поможет, подытожила врач.