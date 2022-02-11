Не за все деньги мира: продукты правильного питания, на которых можно сэкономить – список

"Питаться правильно – это дорого! Я не могу себе это позволить!". "Здоровое питание – это не для меня, это что-то "на богатом". У меня нет денег на черную икру".
Многие из нас все еще уверены, что полезные продукты в рационе – обязательно равно дорогие продукты.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева и диетолог Евгения Хелс в своих блогах о здоровом образе жизни рассказали, чем, без ущебра качеству, можно заменить дорогие полезные продукты.
Что купить в супермаркете недорогого и полезного, чтобы приобщить семью к здоровому питанию.
"Все, что продается в магазинах – это очень коммерческая история, то же касается и магазинов здорового питания, не нужно скупать там все горами.
Лучше съесть несколько долек хорошего шоколада или нормальный домашний десерт, чем из заменителей, соевой муки и заменителя молока – это вред! То же касается заменителя вареной сгущенки или спортивного батончика. Будь внимательны к тому, что считаете полезным питанием", – советует нутрициолог.
Полезные продукты не обязаны стоить дорого (фото: pexels.com)
"Полезное питание – это обязательно дорого? Это большое заблуждение! Даже наоборот: самые полезные продукты для нашего ЖКТ – простые и доступные.
Для сбалансированного питания человеку нужны:
Такое питание обойдется вам до 4 000 гривен в месяц на человека, но польза неоценима. И вам не понадобятся 100 баночек с добавками", – уверена врач.
Эндокринолог таке добавила, что главное в переходе на полезное питание – наладить свое пищеварение, чтобы полезные вещества легко усваивались.
"Если у вас:
Тогда, в первую очередь, стоит заняться своим пищеварением, чтобы организм получал достаточно витаминов и микроэлементов. Если пропустить этот первый шаг, то даже если вы будете есть с одной тарелки с королевой Елизаветой, эффекта не будет", – то есть, дороговизна еды тут не поможет, подытожила врач.
Раньше нутрициолог назвала один простой продукт, который способен улучшить пищеварение.