Не за всі гроші світу: продукти правильного харчування, на яких можна заощадити – список

"Харчуватися правильно – це дорого! Я не можу собі це дозволити!". "Здорове харчування – це не для мене, це щось "на багатій мові". У мене немає грошей на чорну ікру".
Багато з нас все ще впевнені, що корисні продукти в раціоні – обов'язково дорогі продукти.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва і дієтолог Євгенія Хелс у своїх блогах про здоровий спосіб життя розповіли, чим, без шкоди якості, можна замінити дорогі корисні продукти.
Що купити в супермаркеті недорогого і корисного, щоб долучити сім'ю до здорового харчування.
"Все, що продається в магазинах – це дуже комерційна історія, те ж стосується і магазинів здорового харчування, не потрібно скуповувати там все горами.
Краще з'їсти кілька часточок хорошого шоколаду або нормальний домашній десерт, ніж із замінників, соєвого борошна і замінника молока – це шкода! Те ж стосується замінника вареного згущеного молока або спортивного батончика. Будь уважні до того, що вважаєте корисним харчуванням", – радить нутриціолог.
Як економити на корисних продуктах
Корисні продукти не зобов'язані коштувати дорого (фото: pexels.com)
"Корисне харчування – це обов'язково дорого? Це велика помилка! Навіть навпаки: найкорисніші продукти для нашого шлунково – кишкового тракту-прості і доступні.
Для збалансованого харчування людині потрібні:
Таке харчування обійдеться вам до 4 000 гривень на місяць на людину, але користь неоціненна. І вам не знадобляться 100 баночок з добавками", – впевнена лікар.
Ендокринолог таке додала, що головне в переході на корисне харчування – налагодити своє травлення, щоб корисні речовини легко засвоювалися.
"Якщо у вас:
Тоді, в першу чергу, варто зайнятися своїм травленням, щоб організм отримував достатньо вітамінів і мікроелементів. Якщо пропустити цей перший крок, то навіть якщо ви будете їсти з однієї тарілки з королевою Єлизаветою, ефекту не буде", - тобто, дорожнеча їжі тут не допоможе, підсумувала лікар.
Раніше нутриціолог назвала один простий продукт, який здатний поліпшити травлення.