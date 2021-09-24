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Дети будут в восторге: нутрициолог дала рецепт полезного шоколадного брауни

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Пятница 24 сентября 2021 11:33
Дети будут в восторге: нутрициолог дала рецепт полезного шоколадного брауни Нутрициолог Ксения Черная (фото: instagram.com/wellness.genetics)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вкусно и полезно - вовсе не противоположности, главное - найти правильный рецепт! Например, вместо обычной муки для выпечки взять миндальную, а вместо сахара - кленовый сироп.

Специалист по питанию, нутрициолог Ксения Черная в своем Instagram дала рецепт полезного шоколадного брауни - вся семья будет в восторге, особенно дети!

Любителям шоколадной выпечки, а также детям должно очень понравиться. Это палео-пирожное подойдет на десерт, в качестве перекуса. А если добавить отличного качества коллаген или протеин, то будет полноценное блюдо (если вам некогда или негде поесть).

Дети будут в восторге: нутрициолог дала рецепт полезного шоколадного брауниШоколадная выпечка - не всегда вредная (фото: instagram.com/wellness.genetics)

Полезный шоколадный брауни: рецепт

Ингредиенты:

  • 100 гр миндальной муки,
  • 1 / 4 стакана кокосового масла (в жидком виде). Можно муку и масло заменить на 1/2 стакана миндального урбеча,
  • 1 спелый банан (чем спелее, тем слаще будет брауни),
  • 2 яйца,
  • 1 / 4 стакана натурального какао-порошка (без сахара),
  • 1 ч ложка ванильного экстракта,
  • 1 / 2 ч ложки пищевой соды,
  • 1 средний цуккини (примерно 300 гр),
  • 60-70 гр темного шоколада и/или орехи опционально (поломать на мелкие кусочки),
  • все подсластители на усмотрение вашей совести (кленовый сироп, сироп рожкового дерева). Я бы остановилась на банане.

Дети будут в восторге: нутрициолог дала рецепт полезного шоколадного брауниТакой брауни зарядит энергией всю семью (фото: pexels.com)

Эффективнее аптечных средств: нутрициолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью

Способ приготовления:

  • для начала разогреть духовку до 175 С,
  • натереть цуккини на средней терке, отжать руками, жидкость слить,
  • в блендере смешать кокосовое масло, миндальную муку и какао-порошок,
  • далее добавить яйца и еще раз тщательно взбить (сироп тоже добавляете на этом этапе),
  • добавляете банан, ваниль, соду и еще раз все хорошо пробиваете блендером до однородной массы,
  • переливаете массу в глубокую чашу, добавляете цуккини и шоколад (можно добавить крупные кусочки орехов, например, грецкий или вяленую вишню - здесь фантазируйте) - перемешиваете лопаткой,
  • берем стеклянную или керамическую форму (прокладываем пергаментом), у меня 18 х 22 см и перекладываем тесто (брауни обычной высотой 2-2,5 см),
  • выпекаете примерно 35 минут при температуре 175 С, готовность проверяете деревянной шпажкой,
  • В следующий раз вместо цуккини можно взять тыкву, а также можно батат.

Раньше нутрициолог назвала лучшую профилактику вирусов и простуд, пить пару раз в неделю.

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