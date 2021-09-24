Діти будуть у захваті: нутриціолог дала рецепт корисного шоколадного брауні
Смачно і корисно - зовсім не протилежності, головне - знайти правильний рецепт! Наприклад, замість звичайного борошна для випічки взяти мигдальне, а замість цукру - кленовий сироп.
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Ксенія Чорна у своєму Instagram дала рецепт корисного шоколадного брауні - вся сім'я буде в захваті, особливо діти!
Любителям шоколадної випічки, а також дітям має дуже сподобатися. Це палео-тістечко підійде на десерт, в якості перекусу. А якщо додати відмінної якості колаген або протеїн, то буде повноцінне блюдо (якщо вам ніколи або ніде поїсти).
Шоколадна випічка - не завжди шкідлива (фото: instagram.com/wellness.genetics)
Корисний шоколадний брауні: рецепт
Інгредієнт:
- 100 гр мигдального борошна,
- 1/4 склянки кокосового масла (в рідкому вигляді). Можна борошно і масло замінити на 1/2 склянки мигдального урбеча,
- 1 стиглий банан (чим спелее, тим солодше буде брауні),
- 2 яйця,
- 1 / 4 склянки натурального какао-порошку (без цукру),
- 1 ч. ложка ванільного екстракту,
- 1 / 2 ч ложки харчової соди,
- 1 середній цукіні (приблизно 300 гр),
- 60-70 гр темного шоколаду і / або горіхи опціонально (поламати на дрібні шматочки),
- всі підсолоджувачі на розсуд вашої совісті (кленовий сироп, сироп ріжкового дерева). Я б зупинилася на банані.
Такий брауні зарядить енергією всю сім'ю (фото: pexels.com)
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Спосіб приготування:
- для початку розігріти духовку до 175 С,
- натерти цукіні на середній тертці, віджати руками, рідину злити,
- у блендері змішати кокосове масло, мигдальне борошно і какао-порошок,
- далі додати яйця і ще раз ретельно збити (сироп теж додаєте на цьому етапі),
- додаєте банан, ваніль, соду і ще раз все добре пробиваєте блендером до однорідної маси,
- переливає масу в глибоку чашу, додаєте цукіні і шоколад (можна додати великі шматочки горіхів, наприклад, волоський або в'ялену вишню - тут фантазуйте) - перемішуєте лопаткою,
- беремо скляну або керамічну форму (прокладаємо пергаментом), у мене 18 х 22 см і перекладаємо тісто (брауні звичайної висотою 2-2, 5 см),
- випікаєте приблизно 35 хвилин при температурі 175 С, готовність перевіряєте дерев'яною шпажкою,
- Наступного разу замість цукіні можна взяти гарбуз, а також можна батат.
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