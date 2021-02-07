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Диетолог научила, как избежать авитаминоза в межсезонье: ведет к серьезным болезням

Автор: Ольвия Агаркова

Нехватка витаминов или отдельно взятого витамина в организме – частая проблема в межсезонье. Как же ее выявить и какая профилактика подобных состояний нужна, рассказала диетолог Ева Шишова.

Для кого-то будет новостью, что на самом деле авитаминоз – это состояние критической нехватки или полного отсутствия определенного витамина в организме, поясняет на странице в Instagram эксперт.

Оно ведет к серьезным опасным болезням, например, цинги (при отсутствии витамина C), полиневрита (при критической нехватке витамина B1), пеллагры (при большом недостатке витамина D3).


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В развитых странах, где давно нет проблем с продовольствием, авитаминоза, по сути, нет! Очень часто люди ошибочно называют авитаминозом частичную витаминную недостаточность – гиповитаминоз, когда витамин в организме есть, но его содержание ниже нормы.

Такое состояние бывает, например, у беременных (недостаток фолиевой кислоты или железа), вегетарианцев (недостаток витамина B12), профессиональных спортсменов, тех, кто долго сидит на изнуряющих диетах, а также в зимне-весенний период.

Для устранения гиповитаминоза нужно обратиться к врачу, сдать необходимые анализы и только после этого восполнять недостаток витаминов, если он обнаружился, по рекомендации доктора.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А, вообще, для профилактики гиповитаминоза нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, сбалансированно питаться, налегать на зелень и периодически раз в год сдавать анализы для его своевременного обнаружения.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о самом распространенном в организме минерале.

Кстати, диетолог Ольга Усенко опубликовала чекк-лист продуктов, богатых полезной клетчаткой.

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