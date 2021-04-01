Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голод

6 советов, как уменьшить голод при похудении:

1. Нормализуйте баланс БЖУ. Если в вашем рационе достаточно белков и жиров, вы будете лучше наедаться — они хорошо насыщают.

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2. Поиграйте с таймингом. Может, вы слишком рано завтракаете — и поэтому так хотите есть в обед. Может, слишком рано ужинаете — и поэтому устраиваете ночной дожор. Попробуйте переносить приёмы пищи и найдите комфортное для вас время. К перекусам это тоже относится.

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3. Выпивайте стакан воды перед едой. Убьёте двух зайцев: во-первых, проверите, по-настоящему ли голодны. (Если после стакана всё так же хочется есть, то вперёд, если нет — то вам просто хотелось пить.) Во-вторых, после стакана воды места в желудке останется меньше.



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4. Начинайте приём пищи со свежих овощей и зелени. Клетчатка быстро разбухает, и сигнал о насыщении поступает в мозг раньше.

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5. Ешьте медленно. Хороший пример с шоколадкой: мы ведь наслаждаемся её вкусом, а не скоростью, с которой ее поглощаем. Посмакуйте еду, пожуйте её вдоволь — успеете почувствовать все нотки и раньше насытитесь.

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6. Запивайте еду или ешьте жидкую. Нет ничего страшного в том, чтобы запивать еду. В желудке все равно всё смешается, будете вы пить после приёма пищи или во время. Последнее поможет еде размякнуть и проще пройти по пищеводу, а вам — быстрее почувствовать насыщение. К слову, суп отлично доказывает, что вода с едой совместимы.

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