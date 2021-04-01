Дієтолог назвав топ-6 способів зменшити голод

6 порад, як зменшити голод при схудненні:

1. Нормалізуйте баланс БЖУ. Якщо у вашому раціоні достатньо білків і жирів, ви будете краще наїдатися — вони добре насичують.

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2. Пограйтеся з таймінгом. Може, ви надто рано снідаєте — і тому так хочете їсти в обід. Може, занадто рано вечеряєте — і тому влаштовуєте нічний дожор. Спробуйте переносити прийоми їжі і знайдіть комфортний для вас час. До перекусу це теж відноситься.

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3. Випивайте склянку води перед їжею. Вб'єте двох зайців: по-перше, перевірите, чи насправді голодні. (Якщо після склянки все так же хочеться їсти, то вперед, якщо ні — то вам просто хотілося пити.) По-друге, після склянки води місця в шлунку залишиться менше.



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4. Починайте прийом їжі зі свіжих овочів і зелені. Клітковина швидко розбухає, і сигнал про насичення надходить у мозок раніше.

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5. Їжте повільно. Хороший приклад з шоколадкою: адже ми насолоджуємося її смаком, а не швидкістю, з якою її поглинаємо. Посмакуйте їжу, пожуйте її вдосталь — встигнете відчути всі нотки і раніше насититеся.

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6. Запивайте їжу або їжте рідку. Немає нічого страшного в тому, щоб запивати їжу. В шлунку все одно все змішається, ви будете пити після прийому їжі або під час. Останнє допоможе їжі розм'якнути і простіше пройти по стравоходу, а вам — швидше відчути насичення. До речі, суп чудово доводить, що вода з їжею сумісні.

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