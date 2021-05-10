Диетолог рассказала, как наладить питание после праздников: важные пункты

Как питаться после праздников:

Отключите режим вины за все съеденные куски кулича и мяса. У вас есть сегодняшний день, который можно наполнить сбалансированностью на тарелке - высококачественным белком, клетчаткой, цельными злаками и полезными жирами.



Не стоит компенсировать переедание голоданием. Три основных приема, полноценные по составу – это уже первый шаг на пути к восстановлению.



Налаживайте режим дня, начиная с вечера и гигиены сна. Не забывайте, что недостаточное количество, позднее засыпание нарушают равновесие голода-насыщения и заставляют выбирать не лучшие варианты блюд для употребления.



Пейте воду. Чистая питьевая вода поможет быстрее вывести продукты метаболизма и положительно повлияет на процесс пищеварения.



Добавьте движения. Прогулки снизят уровень тревоги, которая в свою очередь и побуждает обращаться за "помощью" к запасам сладостей дома.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Никогда не поздно начать строить свой день на здоровый лад. Никаких обвинений, перелистываем эту насыщенную страницу и двигаемся дальше, не запасая энергию, а вкладывая в желание творить.