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Диетолог рассказала, как наладить питание после праздников: важные пункты

Автор: Марина Настевич

Пасхальные праздники уже прошли, но оставили после себя шлейф "кажется, тот кусок был лишним"? Понятно, что удержаться было сложно, к тому же радикальные и резкие ограничения в праздничные дни наоборот побуждают к наступательным действиям в сторону продукта из категории "исключить". Поэтому принимаем как факт результат своего празднования и понемногу возвращаемся к привычному ритму и рациону.

Как же это сделать, рассказала диетолог Наталья Самойленко в своем Instagram.

Как питаться после праздников:

Отключите режим вины за все съеденные куски кулича и мяса. У вас есть сегодняшний день, который можно наполнить сбалансированностью на тарелке - высококачественным белком, клетчаткой, цельными злаками и полезными жирами.

Не стоит компенсировать переедание голоданием. Три основных приема, полноценные по составу – это уже первый шаг на пути к восстановлению.

Налаживайте режим дня, начиная с вечера и гигиены сна. Не забывайте, что недостаточное количество, позднее засыпание нарушают равновесие голода-насыщения и заставляют выбирать не лучшие варианты блюд для употребления.

Пейте воду. Чистая питьевая вода поможет быстрее вывести продукты метаболизма и положительно повлияет на процесс пищеварения.

Добавьте движения. Прогулки снизят уровень тревоги, которая в свою очередь и побуждает обращаться за "помощью" к запасам сладостей дома.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Никогда не поздно начать строить свой день на здоровый лад. Никаких обвинений, перелистываем эту насыщенную страницу и двигаемся дальше, не запасая энергию, а вкладывая в желание творить.

Ранее мы писали, что диетолог предложила список полезных сладостей, которые не навредят фигуре.

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