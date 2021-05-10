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Дієтолог розповіла, як налагодити харчування після свят: важливі пункти

Автор: Марина Настевич

Великодні свята вже пройшли, але залишили після себе шлейф "здається, той шматок був зайвим"? Зрозуміло, що втриматися було складно, до того ж радикальні і різкі обмеження у святкові дні навпаки спонукають до наступальних дій у бік продукту з категорії "виключити". Тому приймаємо як факт результат свого святкування і потроху повертаємося до звичного ритму і раціону.

Як же це зробити, розповіла дієтолог Наталія Самойленко у своєму Instagram.

Як харчуватися після свят:

Вимкніть режим провини за всі з'їдені шматки паски і м'яса. У вас є сьогоднішній день, який можна наповнити збалансованістю на тарілці - високоякісним білком, клітковиною, цільними злаками і корисними жирами.

Не варто компенсувати переїдання голодуванням. Три основних прийоми, повноцінні за складом - це вже перший крок на шляху до відновлення.

Налагоджуйте режим дня, починаючи з вечора і гігієни сну. Не забувайте, що недостатня кількість, пізніше засипання порушують рівновагу голоду-насичення і змушують вибирати не кращі варіанти страв для вживання.

Пийте воду. Чиста питна вода допоможе швидше вивести продукти метаболізму і позитивно вплине на процес травлення.

Додайте руху. Прогулянки знизять рівень тривоги, яка в свою чергу і спонукає звертатися за "допомогою" до запасів солодощів вдома.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ніколи не пізно почати будувати свій день на здоровий лад. Ніяких звинувачень, перегортаємо цю насичену сторінку і рухаємося далі, не запасаючи енергію, а вкладаючи в бажання творити.

Раніше ми писали, що дієтолог запропонувала список корисних солодощів, які не зашкодять фігурі.

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