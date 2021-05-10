Дієтолог розповіла, як налагодити харчування після свят: важливі пункти

Як харчуватися після свят:

Вимкніть режим провини за всі з'їдені шматки паски і м'яса. У вас є сьогоднішній день, який можна наповнити збалансованістю на тарілці - високоякісним білком, клітковиною, цільними злаками і корисними жирами.



Не варто компенсувати переїдання голодуванням. Три основних прийоми, повноцінні за складом - це вже перший крок на шляху до відновлення.



Налагоджуйте режим дня, починаючи з вечора і гігієни сну. Не забувайте, що недостатня кількість, пізніше засипання порушують рівновагу голоду-насичення і змушують вибирати не кращі варіанти страв для вживання.



Пийте воду. Чиста питна вода допоможе швидше вивести продукти метаболізму і позитивно вплине на процес травлення.



Додайте руху. Прогулянки знизять рівень тривоги, яка в свою чергу і спонукає звертатися за "допомогою" до запасів солодощів вдома.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ніколи не пізно почати будувати свій день на здоровий лад. Ніяких звинувачень, перегортаємо цю насичену сторінку і рухаємося далі, не запасаючи енергію, а вкладаючи в бажання творити.