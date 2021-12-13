Дневная норма витамина С: нутрициолог рассказала, какой фрукт нужен зимой каждому

Любите цитрусовые, но хочется разнообразия? Помимо мандаринов с апельсинами, в магазинах давно можно купить кое-что пооригинальнее. Например, похожий на ядро для метания фрукт помело.
На вкус он немного напоминает грейпфрут, но слаще, а горчинка менее выражена, особенно - если очистить его от пленок.
Помело на самом деле - родитель грейпфрута и один из самых крупных цитрусовых фруктов на Земле, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она добавила, что помело может покрыть суточную потребность в витамине С.
Цитрусовые (фото: pexels.com)
Чем же полезен этот цитрус?
Помело содержит большое количество витамина С, достаточно съесть несколько долек - и дневная норма у вас в кармане.
Кроме того, в нем содержится достаточно широкий спектр других витаминов: A, B1, B2, B5, а также минеральных веществ: железо, фосфор, натрий, калий и кальций, большое количество фолиевой кислоты.
Несомненно, как и во всех цитрусовых, польза помело в содержании эфирных масел и другие органических кислот.
Как есть и хранить помело
Есть помело лучше в свежем виде, как и любой другой фрукт.
Но и в приготовлении некоторых блюд он великолепно дополняет вкус - салаты, десерты (мармелад и джем благодаря пектину в мякоти), также сочетается с мясом, рыбой и любыми морепродуктами.
Очищенный плод лучше хранить в холодильнике лишь несколько дней.
А в целом виде фрукт может храниться до месяца при комнатной температуре.
Фрукт малокалориен (около 38 ккал на 100 г) и поэтому можно смело включать его в рацион при снижении веса, а также есть людям с сахарным диабетом, благодаря низкому ГИ.