Денна норма вітаміну С: нутриціолог розповіла, який фрукт потрібен взимку кожному

Любите цитрусові, але хочеться різноманітності? Крім мандаринів з апельсинами, в магазинах давно можна купити дещо пооригінальніше. Наприклад, схожий на ядро для метання фрукт помело.
На смак він трохи нагадує грейпфрут, але солодший, а гірчинка менш виражена, особливо - якщо очистити його від плівок.
Помело насправді - батько грейпфрута і один з найбільших цитрусових фруктів на землі, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона додала, що помело може покрити добову потребу у вітаміні С.
Цитрусові (фото: pexels.com)
Чим же корисний цей цитрус?
Помело містить велику кількість вітаміну С, досить з'їсти кілька часточок - і денна норма у вас в кишені.
Крім того, в ньому міститься досить широкий спектр інших вітамінів: A, B1, B2, B5, а також мінеральних речовин: залізо, фосфор, натрій, калій і кальцій, велика кількість фолієвої кислоти.
Безсумнівно, як і у всіх цитрусових, користь помело в вмісті ефірних масел і інші органічних кислот.
Як їсти і зберігати помело
Їсти помело краще в свіжому вигляді, як і будь-який інший фрукт.
Але і в приготуванні деяких страв він чудово доповнює смак - салати, десерти (мармелад і джем завдяки пектину в м'якоті), також поєднується з м'ясом, рибою і будь-якими морепродуктами.
Очищений плід краще зберігати в холодильнику лише кілька днів.
А в цілому вигляді фрукт може зберігатися до місяця при кімнатній температурі.
Фрукт малокалорійний (близько 38 ккал на 100 г) і тому можна сміливо включати його в раціон при зниженні ваги, а також їсти людям з цукровим діабетом, завдяки низькому ГІ.