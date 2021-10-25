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Добавить в ежедневный рацион: диетолог назвала один незаменимый компонент после 40

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Понедельник 25 октября 2021 14:25
Добавить в ежедневный рацион: диетолог назвала один незаменимый компонент после 40 Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Современная жизнь, с ее скоростью и часто неосознанным питанием на ходу, бывает, не оставляет шанса получить все необходимые организму микроэлементы из еды. Вместе с тем, уже после 25 лет у человека перестает активно вырабатываться коллаген.

У кого-то этот процесс может начаться раньше, у кого-то позже. Но факт остается фактом: коллагена становится меньше, рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.

Добавить в ежедневный рацион: диетолог назвала один незаменимый компонент после 40Коллаген - не только красивая кожа, а и здоровье суставов и связок (фото: pexels.com)

Учитывая, мягко говоря, нерациональное питание, выработка коллагена может прекратиться вовсе. А это очень плохо.

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Коллаген - это не только кожа. Он является основным строительным материалом соединительной ткани: сухожилий, связок. Содержится в костях, стенках кровеносных сосудов, в роговице глаз, дентине зубов. Проще сказать: он содержится везде.

Добавить в ежедневный рацион: диетолог назвала один незаменимый компонент после 40Кому точно нужно принимать коллаген - список ниже (фото: pexels.com)

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Поэтому, если есть следующие проблемы, коллаген точно нужно вводить в свой ежедневный рацион:

  • артриты, артрозы, остепороз
  • опущение органов
  • снижение количества общего белка в анализах
  • активно разрушаются зубы
  • выпадают волосы
  • слабый иммунитет
  • стойкая анемия
  • дефициты витаминов и микроэлементов
  • ферментопатии и другие проблемы с поджелудочной железой
  • пожилой возраст

Добавить в ежедневный рацион: диетолог назвала один незаменимый компонент после 40Коллаген нужен даже детям (фото: pexels.com)

Если вы активно занимаетесь спортом, попробуйте заменить протеиновые коктейли на коллаген. Увидите другие результаты.

Если есть непереносимость лактозы или аутоиммунные заболевания (а многие об этом не знают), коллаген будет отличной альтернативой протеину.

Да что говорить, коллаген нужен даже детям в период роста и полового созревания. Это будет лучший вклад в здоровье вашего ребенка.

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