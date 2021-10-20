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Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 20:09
Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Йод - это незаменимый компонент гормонов щитовидной железы (тироксина - Т4, трийодтиронина - Т3). Эти гормоны регулируют массу важнейших биохимических реакций: синтез белка, активность ферментов, ну и, конечно же, они являются критическими игроками для регулирования скорости обменных процессов.

Также они необходимы для нормального развития скелета и центральной нервной системы у плода и младенцев, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодомЕсли морепродукты в рацоне есть регулярно, то дефицита в йоде не будет (фото: pexels.com)

Какая суточная потребность в йоде

Суточная потребность в йоде для людей в возрасте от 14 лет и старше составляет 150 мкг (одинаково для мужчин и женщин). Но где его взять? Какие продукты являются лучшими источниками этого важного минерала?

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В каких продуктах содержится йод: список от нутрициолога

  • Содержание йода в пище зависит от содержания йода в почве, в которой эта пища выращивается. Йод, присутствующий в верхней части земной коры, выщелачивается путем оледенения и многократного затопления, и переносится в море. Именно поэтому морская вода, и соответственно, водоросли, являются самым богатым источником йода.

  • Как вы уже поняли, лучшим источником йода в пище являются морские водоросли (ламинария, нори, вакамэ), но содержание минерала в них бывает очень разным, поэтому даются усредненные данные.

  • Среди других хороших источников йода - морепродукты, молочные продукты и яйца. Фрукты и овощи тоже содержат йод, но его количество варьируется в зависимости от содержания йода в почве, использования удобрений и полива.⠀
  • Йод также можно получить из йодированной соли. В среднем в 1 грамме йодированной соли содержится 47,5 мкг минерала. Важно знать, что в переработанных и готовых продуктах производители практически всегда используют нейодированную соль.

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Моя рекомендация - употреблять минимальное количество переработанных продуктов и покупать только йодированную соль, подсаливая пищу лишь слегка - на кончике чайной ложки.

Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом

Список продуктов, в которых содержится йод (фото: pexels.com)

Список йодсодержащих продуктов в порядке убывания:

  1. Водоросли
  2. Пикша
  3. Треска
  4. Стакан йогурта
  5. Йодированная соль
  6. Креветки
  7. Камбала
  8. Одно большое яйцо
  9. Сыры
  10. Лосось
  11. Чернослив
  12. Чеддер

Раньше нутрициолог поделилась природной аптечкой на осень, пригодится каждой семье.

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