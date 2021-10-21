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Сахарное лицо: нутрициолог назвала топ-5 способов замедлить процесс старения

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 20:06
Сахарное лицо: нутрициолог назвала топ-5 способов замедлить процесс старения Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наверняка вы слышали или читали про такое понятие, как "сахарное лицо"? Простыми словами, это когда сахар значительно ускоряет старение кожи - и лицо теряет молодой вид.

По крайней мере, так пишут в интернете, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Но вот в авторитетных источниках такого понятия я не встретила. Поэтому решила познакомить вас с темой старения и сахара.

Мы никуда не спрячемся от старения, это естественный, физиологический процесс. Стареет и наша кожа. Она становится более сухой, тонкой, теряет эластичность, становится более жесткой, появляются тонкие линии и глубокие морщины, меняется цвет лица.

Помимо генетики, воздействия ультрафиолета, питания и окислительного стресса причиной старения считается гликация (взаимодействие сахаров с белками).

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Сахарное лицо: нутрициолог назвала топ-5 способов замедлить процесс старенияТема старения постоянно изучается, но давно стало понятно: сахар не ведет ни к здоровью, ни к молодости, ни к красоте (фото: pexels.com)

  • Гликация, это сложнейший процесс в результате которого появляются конечные продукты гликации (КПГ). Накопление КПГ было обнаружено во многих частях тела, включая кровь, стенки кровеносных сосудов, сетчатку и хрусталик глаза, почки, мозг, периферические нервы, суставы и кожу.
  • Почему страдает кожа? Дело в том, что накопление КПГ особенно заметно в структурах, которые содержат коллаген.
  • Гликация изменяет физические свойства кожи, делая ее более жесткой и менее эластичной. В результате этой реакции происходят: сшивание коллагеновых волокон кожи, сшивание коллагена и КПГ и другие изменения. Это мешает клеткам кожи обновляться, меняет их структуру и функции.

Остановить этот процесс нельзя, но замедлить - можно.

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Сахарное лицо: нутрициолог назвала топ-5 способов замедлить процесс старения

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Как замедлить процесс старения

  1. Регулярная физическая активность (улучшает системную антиоксидантную защиту).

  2. Богатый фруктами, ягодами и овощами рацион (высокая антиоксидантная активность).

  3. Редкое использование методов приготовления еды, при которых образуется золотистая и ароматная корочка (это называется реакцией Майяра - химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании). Примером такой реакции является жарка мяса или выпечка хлеба.
  4. Отказ от курения.
  5. Сокращение времени пребывания под палящим солнцем, а также использование солнцезащитных кремов.

Раньше нутрициолог назвала всего одно средство для тех, это кто постоянно болеет, укрепит иммунитет.

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