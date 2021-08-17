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Без добавок и консервантов: нутрициолог дала простой рецепт домашнего мороженого

Автор: Татьяна Турчаникова

Август в самом разгаре, не откажете себе в удовольствии насладиться мороженым! Чтобы быть уверенным в пользе состава, почему бы не приготовить его самим?

Тем более - это не занимает много времени, а результат порадует вас и ваших близких, рассказала в своем Instagram нутрциолог Анна Биоториум.

Напомню, что семена чиа содержат много белка, в их состав входят полезные жиры омега-3, омега-6, клетчатка, антиоксиданты, железо, кальций, витамины А, В1, В2, В3, С.

Такое мороженое очень легко приготовить самостоятельно (фото: instagram.com/biotorium)

Домашнее мороженое, способ приготовления

Ингредиенты:

  • семена чиа - 4 столовые ложки
  • киви - 2 штуки
  • кокосовое молоко (можно взять кокосовую воду или сливки) - 300 гр
  • жидкий мед - по вкусу

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Приготовление:

1. Смешать семена чиа с кокосовым молоком и медом.

2. Поставить на ночь или на несколько часов в холодильник. Масса загустеет и станет желеобразной благодаря семенам чиа.

3. Как только масса будет готова, помойте, почистите и нарежьте киви на кусочки.

4. Аккуратно, чередуя молочную смесь с кусочками киви, наполните стаканчики для мороженого, вставьте палочки и поставьте в морозилку.

Вся семья будет в восторге! (фото: pexels.com)

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Как вариант, можно залить семена чиа кокосовым молоком на ночь и оставить набухать, а утром смешать с медом и кусочками киви, залить в формочки для мороженого и оставить в холодильнике на 5-6 часов.

Приятного аппетита!

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