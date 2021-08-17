Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива

Нагадаю, що насіння чіа містять багато білка, до їх складу входять корисні жири омега-3, омега-6, клітковина, антиоксиданти, залізо, кальцій, вітаміни А, В1, В2, В3, С.

Таке морозиво дуже легко приготувати самостійно (фото: instagram.com/biotorium)

Домашнє морозиво, спосіб приготування

Інгредієнт:

насіння чіа - 4 столові ложки

ківі - 2 штуки

кокосове молоко (можна взяти кокосову воду або вершки) - 300 гр

рідкий мед - за смаком

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Приготування:

1. Змішати насіння чіа з кокосовим молоком і медом.

2. Поставити на ніч або на кілька годин в холодильник. Маса загусне і стане желеподібною завдяки насінню чіа.

3. Як тільки маса буде готова, помийте, почистіть і наріжте ківі на шматочки.

4. Акуратно, чергуючи молочну суміш з шматочками ківі, наповніть стаканчики для морозива, вставте палички і поставте в морозилку.

Вся сім'я буде в захваті! (фото: pexels.com)

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