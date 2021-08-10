Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигреней
Какое натуральное средство стоит всегда держать в доме, чтобы помочь себе и своим близким в случае болезни? Ответ тут один!
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала свое горячо любимое средство против... всего.⠀
Если что-то случается, ответ: масло черного тмина. Более мощного растительного лекарства (антибиотика, обезболивающего) мы не знаем. Масло называют "средством от всех болезней, кроме смерти".
- Масло настолько сильное, что убирает боль / спазм за несколько секунд-минут (даже там, где медицинским препаратам требуется несколько дней). Лучше принять его при первых признаках болезни, чтобы не разболеться.
- В Австрии масло черного тмина официально назначают некоторым онкобольным вместо химиотерапии. При этом масло оплачивает государство.
- Это антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, противогрибковое, противопаразитарное, противоаллергическое, спазмолитическое, лактогонное средство.
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Антибактериальное и противовирусное (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
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Для чего можно применять масло черного тмина:
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укрепление иммунитета
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желчегонное
- как средство, регулирующее гормоны
- для снижения уровня холестерина в крови
- для гармонизации давления
- при проблемах с печенью
- при вздутии живота
- при подагре
- при головной боли, мигрени
- уменьшает кровоточивость десен
- для увеличение лактации
- при комплексном лечении бесплодия
- при лечении коронавируса
От болей в горле поможет масло черного тмина (фото: pexels.com)
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при комплексном лечении онкологических заболеваний
- для лечения сахарного диабета
- в протоколе против седины
- при артритах / артрозах / остеопорозах
- если есть проблемы с пищеварением (отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, диарея)
- при болезни Хашимото
Масло способствует:
1. Укреплению и повышению эластичности стенок сосудов,
2. Восстановлению клеточных мембран,
3. Улучшению перистальтики желудка и кишечника,
4. Нормализации кислотности желудочного сока,
5. Балансу кишечной микрофлоры
Противопоказан: людям с имплантами, беременным, детям до 3-х лет, при желчнокаменной болезнь.
Наибольшим лечебным действием обладает масло из отборных семян Nigela Sativa.
Применение масла черного тмина
1 ч. л. масла развести в 1 ч. л. меда и принять после еды. Либо по 2 капсулы 3 раза в день. Запить водой с лимоном.
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