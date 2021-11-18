Доступны в любом магазине: нутрициолог назвала продукты для нормализации лимфотока

Мало кто, произнося слова "лимфа", действительно понимает, как устроена лимфатическая система. Многие думают, что самыми важными являются кровеносная, дыхательная или нервная.
Но именно лимфатическая система оказывает значительное влияние на то, как мы выглядим и чувствуем себя, рассказала нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram.
Если в вкратце и простым языком, то принцип работы лимфатической системы таков:
Да, но наш организм - это идеальная конструкция, целью которой является - выжить при любых обстоятельствах, ну или продержаться как можно дольше.
Поэтому он примет решение выводить все эти вещества через другие доступные органы - это могут быть угри на коже, аллергическая сыпь, повышенное потоотделение с неприятным запахом, цвет и общее состояние кожи, сухость кожи, суставные боли, постоянная усталость, судороги, изменение массы тела, поскольку в организме скапливается лишняя жидкость и замедляется процесс обмена веществ, отеки и т. п.
Еще напомню, что в лимфатическую систему входят:
- Миндалины - один из мощнейших бактериальных фильтров;
- Аденоиды - легкие и пищеварительная система;
- Селезенка и тимус - фильтры, работающие с кровью (сканируют ее на предмет чистоты) и синтезируют клетки иммунной системы - лейкоциты.
Раньше нутрициолог назвала простой продукт, который помогает очистить печень.