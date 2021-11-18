Доступны в любом магазине: нутрициолог назвала продукты для нормализации лимфотока

Если в вкратце и простым языком, то принцип работы лимфатической системы таков:

межклеточная жидкость (она же лимфа) протекает по нашему организму и как-бы омывает клетки, передавая им, питая их всеми необходимыми веществами.

А клетки, в свою очередь, сбрасывают ей свои продукты жизнедеятельности, а также токсины.

Затем вся эта "бяка" продолжает течь сначала по мелким капиллярам, потом по более крупным сосудам и, наконец, попадает в лимфатические узлы, которые выполняют роль своеобразных фильтров, в которых все эти вещества и обезвреживаются.

А теперь представьте, что ваша межклеточная жидкость превратилась из "бурной реки" в "застойное болото", что произойдет с организмом? Что будет с вами, если все эти вредные вещества не смогут быть утилизированы лимфой?

Думаю, вы предположите, что они останутся в неизменном виде валяться в организме и в конечном итоге приведут к печальному the end.

Да, но наш организм - это идеальная конструкция, целью которой является - выжить при любых обстоятельствах, ну или продержаться как можно дольше.

Загрязненная лимфа может очищаться, оставляя на коже угри (фото: pexels.com)

Поэтому он примет решение выводить все эти вещества через другие доступные органы - это могут быть угри на коже, аллергическая сыпь, повышенное потоотделение с неприятным запахом, цвет и общее состояние кожи, сухость кожи, суставные боли, постоянная усталость, судороги, изменение массы тела, поскольку в организме скапливается лишняя жидкость и замедляется процесс обмена веществ, отеки и т. п.

Еще напомню, что в лимфатическую систему входят:

- Миндалины - один из мощнейших бактериальных фильтров;

- Аденоиды - легкие и пищеварительная система;

- Селезенка и тимус - фильтры, работающие с кровью (сканируют ее на предмет чистоты) и синтезируют клетки иммунной системы - лейкоциты.

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