Доступні в будь-якому магазині: нутриціолог назвала продукти для нормалізації лімфотоку

Якщо коротко та простою мовою, то принцип роботи лімфатичної системи такий:

міжклітинна рідина (вона ж лімфа) протікає по нашому організму і мовби омиває клітини, передаючи їм, живлячи їх усіма необхідними речовинами.

А клітини, в свою чергу, скидають їй свої продукти життєдіяльності, а також токсини.

Потім вся ця "бяка" продовжує текти спочатку по дрібних капілярах, потім по більших судинах і, нарешті, потрапляє в лімфатичні вузли, які виконують роль своєрідних фільтрів, в яких всі ці речовини і знешкоджуються.

А тепер уявіть, що ваша міжклітинна рідина перетворилася з "бурхливої річки" в "застійне болото", що станеться з організмом? Що буде з вами, якщо всі ці шкідливі речовини не зможуть бути утилізовані лімфою?

Думаю, ви припустите, що вони залишаться в незмінному вигляді валятися в організмі і в кінцевому підсумку приведуть до сумного кінця.

Так, але наш організм - це ідеальна конструкція, метою якої є - вижити за будь-яких обставин, ну або протриматися якомога довше.

Забруднена лімфа може очищатися, залишаючи на шкірі вугри (фото: pexels.com)

Тому він прийме рішення виводити всі ці речовини через інші доступні органи - це можуть бути вугрі на шкірі, алергічний висип, підвищене потовиділення з неприємним запахом, колір і загальний стан шкіри, сухість шкіри, суглобові болі, постійна втома, судоми, зміна маси тіла, оскільки в організмі накопичується зайва рідина і сповільнюється процес обміну речовин, набряки і т. п.

Ще нагадаю, що в лімфатичну систему входять:

- Мигдалини - один з найпотужніших бактеріальних фільтрів;

- Аденоїди - легені і травна система;

- Селезінка і тимус - фільтри, що працюють з кров'ю (сканують її на предмет чистоти) і синтезують клітини імунної системи - лейкоцити.

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