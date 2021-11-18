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Доступні в будь-якому магазині: нутриціолог назвала продукти для нормалізації лімфотоку

Автор: Тетяна Турчанікова

Мало хто, вимовляючи слова "лімфа", дійсно розуміє, як влаштована лімфатична система. Багато хто думає, що найважливішими є кровоносна, дихальна або нервова.

Але саме лімфатична система має значний вплив на те, як ми виглядаємо і відчуваємо себе, розповіла нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Якщо коротко та простою мовою, то принцип роботи лімфатичної системи такий:

  • міжклітинна рідина (вона ж лімфа) протікає по нашому організму і мовби омиває клітини, передаючи їм, живлячи їх усіма необхідними речовинами.
  • А клітини, в свою чергу, скидають їй свої продукти життєдіяльності, а також токсини.
  • Потім вся ця "бяка" продовжує текти спочатку по дрібних капілярах, потім по більших судинах і, нарешті, потрапляє в лімфатичні вузли, які виконують роль своєрідних фільтрів, в яких всі ці речовини і знешкоджуються.
  • А тепер уявіть, що ваша міжклітинна рідина перетворилася з "бурхливої річки" в "застійне болото", що станеться з організмом? Що буде з вами, якщо всі ці шкідливі речовини не зможуть бути утилізовані лімфою?
  • Думаю, ви припустите, що вони залишаться в незмінному вигляді валятися в організмі і в кінцевому підсумку приведуть до сумного кінця.

Так, але наш організм - це ідеальна конструкція, метою якої є - вижити за будь-яких обставин, ну або протриматися якомога довше.

Забруднена лімфа може очищатися, залишаючи на шкірі вугри (фото: pexels.com)

Тому він прийме рішення виводити всі ці речовини через інші доступні органи - це можуть бути вугрі на шкірі, алергічний висип, підвищене потовиділення з неприємним запахом, колір і загальний стан шкіри, сухість шкіри, суглобові болі, постійна втома, судоми, зміна маси тіла, оскільки в організмі накопичується зайва рідина і сповільнюється процес обміну речовин, набряки і т. п.

Ще нагадаю, що в лімфатичну систему входять:

- Мигдалини - один з найпотужніших бактеріальних фільтрів;

- Аденоїди - легені і травна система;

- Селезінка і тимус - фільтри, що працюють з кров'ю (сканують її на предмет чистоти) і синтезують клітини імунної системи - лейкоцити.

Продукти, які покращують відтік лімфи, можна знайти в будь-якому магазині:

  1. вода
  2. кульбаба
  3. буряк
  4. гранат
  5. журавлина
  6. волоські крехи
  7. куркума
  8. імбир
  9. чорний перець
  10. шипшина
  11. часник
  12. кропива
  13. морські водорості
  14. алое
  15. корінь солодки

Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який допомагає очистити печінку.

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