Доступні в будь-якому магазині: нутриціолог назвала продукти для нормалізації лімфотоку

Мало хто, вимовляючи слова "лімфа", дійсно розуміє, як влаштована лімфатична система. Багато хто думає, що найважливішими є кровоносна, дихальна або нервова.
Але саме лімфатична система має значний вплив на те, як ми виглядаємо і відчуваємо себе, розповіла нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram.
Якщо коротко та простою мовою, то принцип роботи лімфатичної системи такий:
Так, але наш організм - це ідеальна конструкція, метою якої є - вижити за будь-яких обставин, ну або протриматися якомога довше.
Тому він прийме рішення виводити всі ці речовини через інші доступні органи - це можуть бути вугрі на шкірі, алергічний висип, підвищене потовиділення з неприємним запахом, колір і загальний стан шкіри, сухість шкіри, суглобові болі, постійна втома, судоми, зміна маси тіла, оскільки в організмі накопичується зайва рідина і сповільнюється процес обміну речовин, набряки і т. п.
Ще нагадаю, що в лімфатичну систему входять:
- Мигдалини - один з найпотужніших бактеріальних фільтрів;
- Аденоїди - легені і травна система;
- Селезінка і тимус - фільтри, що працюють з кров'ю (сканують її на предмет чистоти) і синтезують клітини імунної системи - лейкоцити.
Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який допомагає очистити печінку.