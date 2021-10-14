Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости

Два ореха для женского здоровья и красоты

1. Бразильский орех.

Содержит огромное количество питательных веществ! Этот орех - источник аргинина (аминокислоты, способствующей свертываемости крови) и флавоноидов (антиоксидантов, важных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).

Также бразильский орех:

нормализует уровень сахара в крови, способствует снижению холестерина,

улучшает работу щитовидной железы,

стимулирует мозговую деятельность,

улучшает состояние кожи, волос и ногтей,

обладает омолаживающим действием, поскольку восполняет недостачу селена в организме. Ведь именно селен не дает людям преждевременно стареть! Также селен укрепляет иммунитет и является профилактическим средством развития онкологических заболеваний.

Орехи для женского здоровья и красоты (фото: pexels.com)

Бразильский орех особенно полезен для женщин:

Стабилизирует гормональный фон,

Борется с угревой сыпью,

Насыщает необходимыми веществами во время беременности.

Высокая калорийность этого продукта и аллергенные свойства накладывают ограничение для людей, имеющих проблемы с почками, аллергиков и маленьких детей. Необходимая суточная доза - 2 шт. в день.

Должен быть на каждой кухне (фото: pexels.com)

2. Миндаль.

Он не раз оказывался на первой строчке рейтинга орехов по полезности. Еще бы! Посмотрите только, на что он способен:⠀