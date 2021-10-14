Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости

Активные вещества мы можем получать из добавок к пище - БАДов, а можем напрямую брать от природы. А есть ли среди них те, которые отвечают за женскую красоту и молодость? Конечно!
Нутрициолог Анна Кугук в своем Instagram рассказала о двух орехах, которые помогут оставаться молодыми и здоровыми.
1. Бразильский орех.
Содержит огромное количество питательных веществ! Этот орех - источник аргинина (аминокислоты, способствующей свертываемости крови) и флавоноидов (антиоксидантов, важных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).
Также бразильский орех:
Орехи для женского здоровья и красоты (фото: pexels.com)
Бразильский орех особенно полезен для женщин:
Высокая калорийность этого продукта и аллергенные свойства накладывают ограничение для людей, имеющих проблемы с почками, аллергиков и маленьких детей. Необходимая суточная доза - 2 шт. в день.
2. Миндаль.
Он не раз оказывался на первой строчке рейтинга орехов по полезности. Еще бы! Посмотрите только, на что он способен:⠀
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