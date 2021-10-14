RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доступні кожній: нутриціолог назвала два горіхи, корисні для жіночої краси і молодості

Автор: Тетяна Турчанікова

Активні речовини ми можемо отримувати з добавок до їжі - БАДів, а можемо безпосередньо брати від природи. А чи є серед них ті, які відповідають за жіночу красу і молодість? Звичайно!

Нутриціолог Анна Кугук у своєму Instagram розповіла про два горіхи, які допоможуть залишатися молодими і здоровими.

Два горіхи для жіночого здоров'я і краси

1. Бразильський горіх.

Містить величезну кількість поживних речовин! Цей горіх - джерело аргініну (амінокислоти, що сприяє згортанню крові) і флавоноїдів (антиоксидантів, важливих для профілактики серцево-судинних захворювань).

Також бразильський горіх:

  • нормалізує рівень цукру в крові, сприяє зниженню холестерину,
  • покращує роботу щитовидної залози,
  • стимулює мозкову діяльність,
  • покращує стан шкіри, волосся і нігтів,
  • має омолоджуючу дію, оскільки заповнює нестачу селену в організмі. Адже саме селен не дає людям передчасно старіти! Також селен зміцнює імунітет і є профілактичним засобом розвитку онкологічних захворювань.

Горіхи для жіночого здоров'я і краси (фото: pexels.com)

Бразильський горіх особливо корисний для жінок:

  • Стабілізує гормональний фон,
  • Бореться з висипом вугрів,
  • Насичує необхідними речовинами під час вагітності.

Висока калорійність цього продукту і алергенні властивості накладають обмеження для людей, що мають проблеми з нирками, алергіків і маленьких дітей. Необхідна добова доза - 2 шт. в день.

Повинен бути на кожній кухні (фото: pexels.com)

2. Мигдаль.

Він не раз опинявся на першій сходинці рейтингу горіхів по корисності. Ще б пак! Подивіться тільки, на що він здатний:⠀

  • підтримує красу і молодість шкіри, волосся, нігтів.
  • корисний для серцево-судинної системи, нервової системи і головного мозку.
  • допомагає нормалізувати сон, покращує настрій, знижує ймовірність розвитку сезонної депресії і покращує пам'ять.
  • на першому місці корисності для майбутніх мам.
  • може сприяти зниженню ваги, покращує роботу травлення.
  • зміцнює імунітет.

Раніше нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа