Доступні кожній: нутриціолог назвала два горіхи, корисні для жіночої краси і молодості

Активні речовини ми можемо отримувати з добавок до їжі - БАДів, а можемо безпосередньо брати від природи. А чи є серед них ті, які відповідають за жіночу красу і молодість? Звичайно!
Нутриціолог Анна Кугук у своєму Instagram розповіла про два горіхи, які допоможуть залишатися молодими і здоровими.
1. Бразильський горіх.
Містить величезну кількість поживних речовин! Цей горіх - джерело аргініну (амінокислоти, що сприяє згортанню крові) і флавоноїдів (антиоксидантів, важливих для профілактики серцево-судинних захворювань).
Також бразильський горіх:
Горіхи для жіночого здоров'я і краси (фото: pexels.com)
Бразильський горіх особливо корисний для жінок:
Висока калорійність цього продукту і алергенні властивості накладають обмеження для людей, що мають проблеми з нирками, алергіків і маленьких дітей. Необхідна добова доза - 2 шт. в день.
2. Мигдаль.
Він не раз опинявся на першій сходинці рейтингу горіхів по корисності. Ще б пак! Подивіться тільки, на що він здатний:⠀
Раніше нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах.