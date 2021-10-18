Не доводить до артрита: нутрициолог дала простой список продуктов против воспалений

Воспаления в организме - частый процесс, не ни одного человека, который бы с ним не сталкивался. Это природный механизм, который является составляющей нашей иммунной реакции.

Есть воспаление острое, например, вы ударились, место ушиба сразу покраснело, появился отек, возможно, жар, боль; а есть воспаления хронические (системные), именно они могут нести довольно серьезный вред нашему здоровью.

Хроническое воспаление продолжается месяцы или годы. Оно предполагает процессы, которые имеются и при остром воспалении - расширение сосудов, активацию кровотока и воспалительных клеток.

Малина - почетный член списка антивоспалительных продуктов (фото: pexels.com)

Если острое воспаление имеет четкую цель, то хроническое - поражает весь организм и имеет опасные последствия в перспективе. У системного воспаления ярких симптомов нет - процесс этот вялотекущий. А те, что проявляются, многие воспринимают как должное - "возраст то уже не тот", "просто я устал", "надо просто выспаться" и т. п.

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Если простыми словами, то его проявление равно - ухудшение качества жизни. Оно выражается в утомляемости, усталости, даже если ничего не делали, апатии, наборе веса, изменении эмоционального фона, снижении жизненного тонуса, ухудшение качества кожи... Более очевидными его проявлениями являются поражения тех или иных органов. Первыми дают о себе знать воспалительные заболевания кожи (дерматит, псориаз), слизистых (гастрит, колит), суставов (артрит).

Как снизить скорость воспаления в организме

Снизить скорость процесса воспаления вполне реально за счет включения в свой рацион продуктов, снижающих его уровень. Но! Не забывайте о том, что в целом должен меняться и образ жизни.

Если вы позавтракаете бигмаком или багетом с салями, а потом это все заедите свеклой и запьете настоем имбиря - то лучше уже себя и не мучать, ни к чему хорошему это дело не приведет.

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Противовоспалительные продукты