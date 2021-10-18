Не доводити до артриту: нутриціолог дала простий список продуктів проти запалень

Запалення в організмі - частий процес, не жодної людини, яка б з ним не стикалась. Це природний механізм, який є складовою нашої імунної реакції.

Є запалення гостре, наприклад, ви вдарилися, місце удару відразу почервоніло, з'явився набряк, можливо, жар, біль; а є запалення хронічні (системні), саме вони можуть нести досить серйозної шкоди нашому здоров'ю.

Хронічне запалення триває місяці або роки. Воно передбачає процеси, які є і при гострому запаленні - розширення судин, активацію кровотоку і запальних клітин.

Малина - почесний член списку протизапальних продуктів (фото: pexels.com)

Якщо гостре запалення має чітку мету, то хронічне - вражає весь організм і має небезпечні наслідки в перспективі. У системного запалення яскравих симптомів немає - процес цей уповільнений. А ті, що проявляються, багато хто сприймає як належне - "вік то вже не той", "просто я втомився", "треба просто виспатися" і т. п.

Нутритивна щільність: лікар дала список найкорисніших продуктів на осінь

Якщо простими словами, то його прояв рівно погіршенню якості життя. Воно виражається в стомлюваності, втомі, навіть якщо нічого не робили, апатії, наборі ваги, зміні емоційного фону, зниженні життєвого тонусу, погіршенні якості шкіри... Більш очевидними його проявами є ураження тих чи інших органів. Першими дають про себе знати запальні захворювання шкіри (дерматит, псоріаз), слизових (гастрит, коліт), суглобів (артрит).

Як знизити швидкість запалення в організмі

Знизити швидкість процесу запалення цілком реально за рахунок включення в свій раціон продуктів, що знижують його рівень. Але! Не забувайте про те, що в цілому повинен змінюватися і спосіб життя.

Якщо ви поснідаєте бігмаком або багетом з салямі, а потім це все заїсте буряком і зап'єте настоєм імбиру - то краще вже себе і не мучити, ні до чого хорошого ця справа не приведе.

Куркума та інші спеції знімають запалення (фото: pexels.com)

Протизапальні продукти