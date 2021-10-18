Не доводити до артриту: нутриціолог дала простий список продуктів проти запалень
Запалення в організмі - частий процес, не жодної людини, яка б з ним не стикалась. Це природний механізм, який є складовою нашої імунної реакції.
Є запалення гостре, наприклад, ви вдарилися, місце удару відразу почервоніло, з'явився набряк, можливо, жар, біль; а є запалення хронічні (системні), саме вони можуть нести досить серйозної шкоди нашому здоров'ю.
Про це розповіла у своєму Instgaram фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум.
Хронічне запалення триває місяці або роки. Воно передбачає процеси, які є і при гострому запаленні - розширення судин, активацію кровотоку і запальних клітин.
Малина - почесний член списку протизапальних продуктів (фото: pexels.com)
Якщо гостре запалення має чітку мету, то хронічне - вражає весь організм і має небезпечні наслідки в перспективі. У системного запалення яскравих симптомів немає - процес цей уповільнений. А ті, що проявляються, багато хто сприймає як належне - "вік то вже не той", "просто я втомився", "треба просто виспатися" і т. п.
Нутритивна щільність: лікар дала список найкорисніших продуктів на осінь
Якщо простими словами, то його прояв рівно погіршенню якості життя. Воно виражається в стомлюваності, втомі, навіть якщо нічого не робили, апатії, наборі ваги, зміні емоційного фону, зниженні життєвого тонусу, погіршенні якості шкіри... Більш очевидними його проявами є ураження тих чи інших органів. Першими дають про себе знати запальні захворювання шкіри (дерматит, псоріаз), слизових (гастрит, коліт), суглобів (артрит).
Як знизити швидкість запалення в організмі
Знизити швидкість процесу запалення цілком реально за рахунок включення в свій раціон продуктів, що знижують його рівень. Але! Не забувайте про те, що в цілому повинен змінюватися і спосіб життя.
Якщо ви поснідаєте бігмаком або багетом з салямі, а потім це все заїсте буряком і зап'єте настоєм імбиру - то краще вже себе і не мучити, ні до чого хорошого ця справа не приведе.
Куркума та інші спеції знімають запалення (фото: pexels.com)
Протизапальні продукти
- Куркума
- Буряк
- Дика риба
- Малина
- Грейпфут
- Листова зелень
- Зелений чай, матча, туласі
- Ферментовані овочі
- Часник
- Гриби шиітаке
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