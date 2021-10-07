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Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 09:01
Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Иногда она "накрывает" каждого: осенняя хандра. Апатия не выпускает из-под одеяла и рушит все планы на день. Никакой кофе не помогает, кажется, что энергия на нуле! Что делать в таких случаях?

Пропить курс из сока лопуха - это лучшее, что можно сделать, считает нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

В своем Instagram она советует заменить привычный утренний кофе на бутылочку сока. Через месяц кофе просто больше не захочется. Сок помогает бороться с зависимостью от кофеина.

Лопух имеет ценный химический состав: инулин, алкалоиды, обладающие противоопухолевой активностью, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества.

Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатиейКогда кофе еще не знает, что ему нашли замену (фото: pexels.com)

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Зачем пить сок лопуха

  • для повышения уровня энергии.
  • для выведения лишней жидкости из тканей, избавления от отеков.
  • для нормализации функции печени и поджелудочной железы (за счет гепатопротекторного и противовоспалительного действия), улучшения работы всех систем организма
  • для восстанавления клеток печени, что очень важно при ее токсических поражениях.
  • для улучшения работы ЖКТ, снижения воспаление, нормализации уровня кислотности, заживления язв, эффективен при колитах и запорах, благодаря инулину улучшает микрофлору кишечника.
  • для стимулирования образования ферментов поджелудочной железы
  • для роста волос и против алопеции (можно втирать в корни волос, но также работает, если принимать внутрь).
  • для профилактики и лечения опухолевых заболеваний
  • для насыщения хлорофиллом

Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией

Утро начинается не с кофе, а... с лопуха (фото: pexels.com)

Я считаю сок лопуха самым мощным и работающим суперфудом. Важно, чтобы сок был отжат на правильном оборудовании из дикого лесного лопуха, собранного вдали от дорог, в экологически чистом лесу.

Способ применения: 1 - 2 бутылочки в день перед едой. Можно разбавить водой или добавить немного меда или куркумы с имбирем, чтобы смягчить горечь.

Раньше диетолог рассказала, чем лучше всего питаться после 40, чтобы сохранить здоровье и молодость.

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