Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией

Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией
Иногда она "накрывает" каждого: осенняя хандра. Апатия не выпускает из-под одеяла и рушит все планы на день. Никакой кофе не помогает, кажется, что энергия на нуле! Что делать в таких случаях?
Пропить курс из сока лопуха - это лучшее, что можно сделать, считает нутрициолог Вероника Хуснутдинова.
В своем Instagram она советует заменить привычный утренний кофе на бутылочку сока. Через месяц кофе просто больше не захочется. Сок помогает бороться с зависимостью от кофеина.
Лопух имеет ценный химический состав: инулин, алкалоиды, обладающие противоопухолевой активностью, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества.
Когда кофе еще не знает, что ему нашли замену (фото: pexels.com)
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Зачем пить сок лопуха
- для повышения уровня энергии.
- для выведения лишней жидкости из тканей, избавления от отеков.
- для нормализации функции печени и поджелудочной железы (за счет гепатопротекторного и противовоспалительного действия), улучшения работы всех систем организма
- для восстанавления клеток печени, что очень важно при ее токсических поражениях.
- для улучшения работы ЖКТ, снижения воспаление, нормализации уровня кислотности, заживления язв, эффективен при колитах и запорах, благодаря инулину улучшает микрофлору кишечника.
- для стимулирования образования ферментов поджелудочной железы
- для роста волос и против алопеции (можно втирать в корни волос, но также работает, если принимать внутрь).
- для профилактики и лечения опухолевых заболеваний
- для насыщения хлорофиллом
Утро начинается не с кофе, а... с лопуха (фото: pexels.com)
Я считаю сок лопуха самым мощным и работающим суперфудом. Важно, чтобы сок был отжат на правильном оборудовании из дикого лесного лопуха, собранного вдали от дорог, в экологически чистом лесу.
Способ применения: 1 - 2 бутылочки в день перед едой. Можно разбавить водой или добавить немного меда или куркумы с имбирем, чтобы смягчить горечь.
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