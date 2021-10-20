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Два в одном: нутрициолог расекретила согревающее меню для похудения в холод

Автор: Ольвия Агаркова

Если ваше настроение, аппетит и иммунитет меняются с приходом холодов, то это можно запросто улучшить.

О том, как одновременно согреться, активировать защитные силы огранизма и не набрать лишнего в холодное время года рассказала в Instagram нутрициолог София Рожко.

Начнем с главного: нам хочется волшебной таблетки, чтобы и не болеть, и не чувствовать сонливость, и сладкого не хотеть. И еще не набрать за осень и зиму вес. Но пока ее не изобрели, придется чуть поработать, чтобы не превратиться в сонного, вялого, чихающего енота.

Что будем делать:

1. Сведем дебет по жирам. Они дадут вам много калорий и энергии - это важно. Они же отвечают за процессы насыщения и полноту вкуса. С другой стороны - эти проказники вызывают процессы воспаления (особенно в связки с сахарами).


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Надо есть правильные жиры:

  • Не из фритюра, а добавить в салат
  • Не из пирожка, а из орехов
  • Не колбаску, а рыбку
  • Не жарить в масле, а запечь и полить сверху.

2. Дайте тепла через специи. Это здорово повышает насыщение и согревает. Топ специй:

  • Куркума
  • Кайенский перец
  • Имбирь
  • Корица
  • Черный перец
  • Чеснок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поставьте на кухне эти специи в доступно месте, перед глазами: добавляйте в салат, печеные овощи, в маринады мяса и рыбы, травяной чай. Да в конце концов, испеките пирог с корицей.

3. Покормите микрофлору. Даже ленивый уже слышал, что наш иммунитет живет в кишечнике, а значит что нужно делать? Правильно, есть овощи и фрукты (но их меньше).

Посмотрим сезонные варианты:

  • огурцы и помидоры
  • болгарский перец (можно вкусно запечь с чесноком)
  • морковь
  • тыква (она отлично сочетается с имбирем и куркумой)
  • кабачки, баклажаны и цуккини (тут и печь, и делать пасту из цуккини, и оладушки!)
  • цветная капуста и брокколи
  • репчатый лук и порей (добавить к другим овощам)
  • капуста
  • хрен, редис и брюква

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Включаем фантазию и готовим. Это все ваша иммунная таблетка, но принимать нужно каждый день. Работает только в накопительном эффекте, но дает бронебойный результат.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук назвала топ-6 уловок, которые помогут обуздать аппетит.

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