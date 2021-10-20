Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод

Якщо ваш настрій, апетит і імунітет змінюються з приходом холодів, то це можна запросто поліпшити.
Про те, як одночасно зігрітися, активувати захисні сили огранізму і не набрати зайвого в холодну пору року розповіла в Instagram нутриціолог Софія Рожко.
Почнемо з головного: нам хочеться чарівної таблетки, щоб і не хворіти, і не відчувати сонливість, і солодкого не хотіти. І ще не набрати за осінь і зиму вагу. Але поки її не винайшли, доведеться трохи попрацювати, щоб не перетворитися в сонного, млявого, чхаючого єнота.
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Що будемо робити:
1. Зведемо дебет по жирах. Вони дадуть вам багато калорій і енергії - це важливо. Вони ж відповідають за процеси насичення і повноту смаку. З іншого боку - ці пустуни викликають процеси запалення (особливо разом з цукром).
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Треба їсти правильні жири:
2. Дайте тепла через спеції. Це добре насичує і зігріває. Топ спецій:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Поставте на кухні ці спеції в доступне місці, перед очима: додавайте в салат, печені овочі, в маринади м'яса і риби, трав'яний чай. Та врешті-решт, спечіть пиріг з корицею.
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3. Погодуйте мікрофлору. Навіть ледачий вже чув, що наш імунітет живе в кишечнику, а значить що потрібно робити? Правильно, їсти овочі та фрукти (але їх менше).
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Подивимося сезонні варіанти:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Включаємо фантазію і готуємо. Це все ваша імунна таблетка, але приймати потрібно кожен день. Працює тільки в накопичувальному ефекті, але дає бронебійний результат.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук назвала топ-6 вивертів, які допоможуть приборкати апетит.