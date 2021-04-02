Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида

Источник вечной молодости – несбыточная мечта каждой женщины, но и в реальности можно отстрочить увядание на максимальный срок. Какие продукты включить в рацион, чтобы защищаться от свободных радикалов и оставаться молодыми?
Диетолог Ева Шишова в Instagram рассказала об антиоксидантах и их источниках из пищи.
Антиоксиданты – вещества, нейтрализующие атаки свободных радикалов.
Глутатион. Сильный антиоксидант, регулирует уровень токсинов в печени. Синтезируется самим организмом, а так же благодаря источникам:
Мелатонин. Синтезируется шишковидной железой, в клетках он обеспечивает защиту ядра с ДНК. Источники:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кофермент Q10. Сильный иммунологический стимулятор, частично синтезируется организмом. Источники:
Альфа-липоевая кислота. Идеальный супер-антиоксидант. Он способен попадать непосредственно в мозг, регенерирует не только себя, но и другие антиоксиданты, может синтезироваться самим организмом. Источники:
Бета-каротин (витамин А). Мощный антиоксидант, укрепляет наш иммунитет, при воздействии ферментов в организме преобразуется в витамин А. Источники:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Витамин С. Выполняет важнейшую функцию по защите генетического материала клетки и много других важных функций. Получаем только с пищей:
Витамин Е. Предотвращает разрушение стенок клеток свободными радикалами, препятствует преждевременному старению, развитию атеросклероза и опухолевых процессов. Источники:
Напомним, что ранее эксперт по питанию Валентина Ивушкина рассказала об особой схеме питания по времени для здоровья организма.