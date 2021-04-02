Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида

Антиоксиданты – вещества, нейтрализующие атаки свободных радикалов.

Глутатион. Сильный антиоксидант, регулирует уровень токсинов в печени. Синтезируется самим организмом, а так же благодаря источникам:

красный перец, брокколи, брюссельская капуста

овес, зародыши пшеницы, зерновые

орехи.

Мелатонин. Синтезируется шишковидной железой, в клетках он обеспечивает защиту ядра с ДНК. Источники:

овсянка, рис, ячмень

изюм, орехи, инжир

помидоры, кукуруза, морковь, редька

петрушка

бананы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофермент Q10. Сильный иммунологический стимулятор, частично синтезируется организмом. Источники:

шпинат

бобовые

Альфа-липоевая кислота. Идеальный супер-антиоксидант. Он способен попадать непосредственно в мозг, регенерирует не только себя, но и другие антиоксиданты, может синтезироваться самим организмом. Источники:

шпинат

брокколи

помидоры⠀

Бета-каротин (витамин А). Мощный антиоксидант, укрепляет наш иммунитет, при воздействии ферментов в организме преобразуется в витамин А. Источники:

брокколи, морковь, тыква, сладкий перец

зеленый лук, петрушка, шпинат

соя, горох

персики, абрикосы, яблоки, дыня

арбуз, шиповник

овес, мята перечная, листья малины, щавель

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин С. Выполняет важнейшую функцию по защите генетического материала клетки и много других важных функций. Получаем только с пищей:

цитрусовые, яблоки, дыня, хурма, абрикосы, персики

болгарский перец, помидоры, брокколи, брюссельская, цветная, кочанная капуста, печёный картофель

черная смородина, земляника, облепиха, шиповник, рябина

зелень листовая

Витамин Е. Предотвращает разрушение стенок клеток свободными радикалами, препятствует преждевременному старению, развитию атеросклероза и опухолевых процессов. Источники: