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Еліксир молодості: дієтолог розсекретила раціон для квітучого зовнішнього вигляду

Автор: Lite

Джерело вічної молодості – нездійсненна мрія кожної жінки, але і в реальності можна відкласти в'янення на максимальний термін. Які продукти включити в раціон, щоб захищатися від вільних радикалів і залишатися молодими?

Дієтолог Єва Шишова в Instagram розповіла про антиоксиданти і їх джерелах з їжі.

Антиоксиданти – речовини, що нейтралізують атаки вільних радикалів.

Глутатіон. Сильний антиоксидант, регулює рівень токсинів у печінці. Синтезується самим організмом, а так само завдяки джерел:

  • червоний перець, броколі, брюссельська капуста
  • овес, зародки пшениці, зернові
  • горіхи.

Мелатонін. Синтезується шишкоподібною залозою, в клітинах він забезпечує захист ядра з ДНК. Джерела:

  • вівсянка, рис, ячмінь
  • родзинки, інжир, горіхи
  • помідори, кукурудза, морква, редька
  • петрушка
  • банани

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кофермент Q10. Сильний імунологічний стимулятор, частково синтезується організмом. Джерела:

  • шпинат
  • бобові

Альфа-ліпоєва кислота. Ідеальний супер-антиоксидант. Він здатний потрапляти безпосередньо в мозок, регенерує не тільки себе, але і інші антиоксиданти, може синтезуватися самим організмом. Джерела:

  • шпинат
  • броколі
  • помідори

Бета-каротин (вітамін А). Потужний антиоксидант, зміцнює наш імунітет, при дії ферментів в організмі перетворюється на вітамін А. Джерела:

  • броколі, морква, гарбуз, солодкий перець
  • зелена цибуля, петрушка, шпинат
  • соя, горох
  • персики, абрикоси, яблука, диня
  • кавун, шипшина
  • овес, м'ята перцева, листя малини, щавель

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С. Виконує важливу функцію захисту генетичного матеріалу клітини і багато інших важливих функцій. Отримуємо тільки з їжею:

  • цитрусові, яблука, диня, хурма, абрикоси, персики
  • болгарський перець, помідори, броколі, брюссельська, кольорова, качанна капуста, печена картопля
  • чорна смородина, суниця, обліпиха, шипшина, горобина
  • листова зелень

Вітамін Е. Запобігає руйнування стінок клітин вільними радикалами, перешкоджає передчасному старінню, розвитку атеросклерозу й пухлинних процесів. Джерела:

  • пшеничні, рисові і житні висівки, зерна злаків і бобових, крупи, насіння
  • горіхи
  • банани, груші, виноград, апельсини
  • помідори, цибуля
  • чорниця, малина, черемха
  • ріпакова, бавовняна, соєва олії

Нагадаємо, що раніше експерт з харчування Валентина Івушкіна розповіла про особливу схемою харчування по годинам для здоров'я організму.

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