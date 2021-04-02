Еліксир молодості: дієтолог розсекретила раціон для квітучого зовнішнього вигляду

Антиоксиданти – речовини, що нейтралізують атаки вільних радикалів.

Глутатіон. Сильний антиоксидант, регулює рівень токсинів у печінці. Синтезується самим організмом, а так само завдяки джерел:

червоний перець, броколі, брюссельська капуста

овес, зародки пшениці, зернові

горіхи.

Мелатонін. Синтезується шишкоподібною залозою, в клітинах він забезпечує захист ядра з ДНК. Джерела:

вівсянка, рис, ячмінь

родзинки, інжир, горіхи

помідори, кукурудза, морква, редька

петрушка

банани

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Кофермент Q10. Сильний імунологічний стимулятор, частково синтезується організмом. Джерела:

шпинат

бобові

Альфа-ліпоєва кислота. Ідеальний супер-антиоксидант. Він здатний потрапляти безпосередньо в мозок, регенерує не тільки себе, але і інші антиоксиданти, може синтезуватися самим організмом. Джерела:

шпинат

броколі

помідори

Бета-каротин (вітамін А). Потужний антиоксидант, зміцнює наш імунітет, при дії ферментів в організмі перетворюється на вітамін А. Джерела:

броколі, морква, гарбуз, солодкий перець

зелена цибуля, петрушка, шпинат

соя, горох

персики, абрикоси, яблука, диня

кавун, шипшина

овес, м'ята перцева, листя малини, щавель

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С. Виконує важливу функцію захисту генетичного матеріалу клітини і багато інших важливих функцій. Отримуємо тільки з їжею:

цитрусові, яблука, диня, хурма, абрикоси, персики

болгарський перець, помідори, броколі, брюссельська, кольорова, качанна капуста, печена картопля

чорна смородина, суниця, обліпиха, шипшина, горобина

листова зелень

Вітамін Е. Запобігає руйнування стінок клітин вільними радикалами, перешкоджає передчасному старінню, розвитку атеросклерозу й пухлинних процесів. Джерела: