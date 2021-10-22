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Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение

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Пятница 22 октября 2021 10:07
Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Источника молодости не существует. Да, но! Мы можем замедлить процесс старения, употребляя в пищу зеленые овощи. Например, всем известную и доступную капусту брокколи.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Она дала рецепт вкусного и полезного для всех членов семьи блюда.

Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старениеБрокколи - "агент" молодости (фото: instagram.com/biotorium)

По результат исследований, брокколи содержит в большом количестве биоагент, который делает клетки моложе. Называется он никотинамид мононуклеотид (NMN).

Предлагаю приготовить салат с "эликсиром молодости" - брокколи!

Салат для продления молодости: рецепт

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 2 штуки,
  • капуста брокколи - 1 средний кочан,
  • твердый сыр (нежирный) - 250 г,
  • йогурт натуральный - 100 г,
  • чеснок - 1 зубчик,
  • соль, зелень по вкусу.

Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старениеХорошее настроение и красивая кожа - это все брокколи! (фото: pexels.com)

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Приготовление:

1. Отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем разделяем ее руками на мелкие кусочки. Получатся кусочки подобно полоскам.

2. Брокколи варим 4-5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3-4 части.

3. Сыр трем на крупной терке.

4. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу.

5. Едим с удовольствием!

Раньше нутрициолог рассказала, что добавить в рацион, если вы постоянно болеете, укрепит иммунитет.

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