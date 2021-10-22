Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение

Источника молодости не существует. Да, но! Мы можем замедлить процесс старения, употребляя в пищу зеленые овощи. Например, всем известную и доступную капусту брокколи.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Она дала рецепт вкусного и полезного для всех членов семьи блюда.

Брокколи - "агент" молодости (фото: instagram.com/biotorium) По результат исследований, брокколи содержит в большом количестве биоагент, который делает клетки моложе. Называется он никотинамид мононуклеотид (NMN). Предлагаю приготовить салат с "эликсиром молодости" - брокколи! Салат для продления молодости: рецепт Ингредиенты: Куриная грудка - 2 штуки,

капуста брокколи - 1 средний кочан,

твердый сыр (нежирный) - 250 г,

йогурт натуральный - 100 г,

чеснок - 1 зубчик,

соль, зелень по вкусу. Хорошее настроение и красивая кожа - это все брокколи! (фото: pexels.com) Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом Приготовление: 1. Отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем разделяем ее руками на мелкие кусочки. Получатся кусочки подобно полоскам. 2. Брокколи варим 4-5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3-4 части. 3. Сыр трем на крупной терке. 4. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу. 5. Едим с удовольствием!