Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение
Источника молодости не существует. Да, но! Мы можем замедлить процесс старения, употребляя в пищу зеленые овощи. Например, всем известную и доступную капусту брокколи.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Она дала рецепт вкусного и полезного для всех членов семьи блюда.
Брокколи - "агент" молодости (фото: instagram.com/biotorium)
По результат исследований, брокколи содержит в большом количестве биоагент, который делает клетки моложе. Называется он никотинамид мононуклеотид (NMN).
Предлагаю приготовить салат с "эликсиром молодости" - брокколи!
Салат для продления молодости: рецепт
Ингредиенты:
- Куриная грудка - 2 штуки,
- капуста брокколи - 1 средний кочан,
- твердый сыр (нежирный) - 250 г,
- йогурт натуральный - 100 г,
- чеснок - 1 зубчик,
- соль, зелень по вкусу.
Хорошее настроение и красивая кожа - это все брокколи! (фото: pexels.com)
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Приготовление:
1. Отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем разделяем ее руками на мелкие кусочки. Получатся кусочки подобно полоскам.
2. Брокколи варим 4-5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3-4 части.
3. Сыр трем на крупной терке.
4. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу.
5. Едим с удовольствием!
Раньше нутрициолог рассказала, что добавить в рацион, если вы постоянно болеете, укрепит иммунитет.