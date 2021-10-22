Еліксир молодості: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб уповільнити старіння

Джерела молодості не існує. Так, але! Ми можемо уповільнити процес старіння, вживаючи в їжу зелені овочі. Наприклад, всім відому і доступну капусту брокколі.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум. Вона дала рецепт смачної і корисної для всіх членів сім'ї страви.

Брокколі - "агент" молодості (фото: instagram.com/biotorium) За результат досліджень, брокколі містить у великій кількості біоагент, який робить клітини молодшими. Називається він нікотинамід мононуклеотид (NMN). Пропоную приготувати салат з "еліксиром молодості" - брокколі! Салат для продовження молодості: рецепт Інгредієнт: Куряча грудка - 2 штуки,

капуста брокколі - 1 середній качан,

твердий сир ( нежирний) - 250 г,

йогурт натуральний - 100 г,

часник - 1 зубчик,

сіль, зелень за смаком. Гарний настрій і красива шкіра - це все брокколі! (фото: pexels.com) Незамінні для щитовидки: нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом Приготування: 1. Відварюємо курячу грудку. Остуджуємо. Потім поділяємо її руками на дрібні шматочки. Вийдуть шматочки подібно смужках. 2. Брокколі варимо 4-5 хвилин в підсоленій воді. Остуджуємо. Ріжемо великі суцвіття на 3-4 частини. 3. Сир натираємо на крупній тертці. 4. Змішуємо курку і брокколі, додаємо тертий сир і видавлений часник. Солимо і заправляємо йогуртом за смаком. 5. Їмо із задоволенням!