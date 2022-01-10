От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой список

После новогодних праздников так и хочется вернуть упрямый вес "на место", так что многие тут же садятся на диету. Но никакие ограничения в питании не нужны, если добавить в меню правильную еду.
Диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram дала список продуктов, употребляя которые, легко похудеть!
Итак, мой список продуктов для контроля веса, хорошего пищеварения, очищения и похудения (ох уж эти новогодние килограммы):
Почему просто не выбрать БАД или ферменты или другую чушь для похудения? Да потому что биохимия тела более сложная!
Органика всегда лучше для организма. Например, кальций из добавок и камушков усваивается в 10 000 раз хуже, чем кальций из растений! Задумайтесь!
Да, если вы на Северном полюсе и ни травы, ни овощей, ни фруктов нет, тогда выход один – прием пилюль! Но если вам доступны супермаркеты, то для поддержки организма всегда можно выбрать натуральные и природные продукты.
Раньше нутрициолог рассказала, как быстро справиться с болью в горле, простой способ.