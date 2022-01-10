Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий список

Отже, мій список продуктів для контролю ваги, хорошого травлення, очищення та схуднення (ох вже ці новорічні кілограми):

Ананас. Розщеплює непотрібні запаси жирів у тілі та полегшує перетравлення білків, позбавляє зайвої рідини.

Розщеплює непотрібні запаси жирів у тілі та полегшує перетравлення білків, позбавляє зайвої рідини. Листова зелень. Позбавить набряклості, припухлості та залежності від солодкого.

Позбавить набряклості, припухлості та залежності від солодкого. Вода з лимоном. Якщо кислотність дозволяє, це найкращий засіб, щоб очистити організм, запустити травлення, привести до тонусу кишечник, очистити печінку.

Якщо кислотність дозволяє, це найкращий засіб, щоб очистити організм, запустити травлення, привести до тонусу кишечник, очистити печінку. Імбир. Допомагає збільшити вогонь травлення. Напої з імбиром через годину після щільної їжі допомагають позбавити тяжкості, покращують травлення.

Допомагає збільшити вогонь травлення. Напої з імбиром через годину після щільної їжі допомагають позбавити тяжкості, покращують травлення. Інжир. Допомагає вивести токсини з кишечника та очистити печінку.

Зелень (фото: pexels.com)

Чому просто не вибрати БАД чи ферменти чи іншу нісенітницю для схуднення? Та тому що біохімія тіла складніша!

Органіка завжди краща для організму. Наприклад, кальцій із добавок та камінців засвоюється в 10 000 разів гірше, ніж кальцій із рослин! Подумайте!

Вода з лимоном (фото: pexels.com)

Так, якщо ви на Північному полюсі – і ні трави, ні овочів, ні фруктів немає, тоді вихід один прийом пігулок! Але якщо вам доступні супермаркети, то для підтримки організму завжди можна вибрати натуральні та природні продукти.