Від цих продуктів ви почнете худнути: дієтолог дала простий список

Після новорічних свят так і хочеться повернути вперту вагу "на місце", тож багато хто відразу сідає на дієту. Але жодні обмеження в харчуванні не потрібні, якщо додати до меню правильну їжу.
Дієтолог Ганна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування в Instagram дала список продуктів, вживаючи які, легко схуднути!
Отже, мій список продуктів для контролю ваги, хорошого травлення, очищення та схуднення (ох вже ці новорічні кілограми):
Чому просто не вибрати БАД чи ферменти чи іншу нісенітницю для схуднення? Та тому що біохімія тіла складніша!
Органіка завжди краща для організму. Наприклад, кальцій із добавок та камінців засвоюється в 10 000 разів гірше, ніж кальцій із рослин! Подумайте!
Так, якщо ви на Північному полюсі – і ні трави, ні овочів, ні фруктів немає, тоді вихід один прийом пігулок! Але якщо вам доступні супермаркети, то для підтримки організму завжди можна вибрати натуральні та природні продукти.
Раніше нутріціолог розповіла, як швидко впоратися із болем у горлі, простий спосіб.