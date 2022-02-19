Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецепт

Яичная альтернатива для веганов

1 столовая ложка аквафабы = 1 яичному желтку.

2 столовые ложки = 1 яичный белок.

3 столовые ложки = 1 целое яйцо.

Аквафабу можно приготовить самостоятельно (фото: pexels.com)

Как использовать аквафабу в рецептах

Просто сохраните жидкость из консервированных бобов и взбейте ее ручным или стационарным миксером, пока она не станет легкой и "воздушной". Когда продукт становится похожим на безе, его можно уже добавлять в различные блюда.

Аквафаба используется для приготовления:

Безе. Мусс. Глазурь или масляный крем. Домашний майонез. Веганский сыр. Марципан. Мороженое. Маффины. Вафли. Блины. Французский тост. Кексы. Брауни. Взбитые сливки. Масло сливочное.

Аквафаба придает веганской выпечке подъем и приятную крошку, ее также можно использовать для приготовления той пены, которую вы видите на тарелках в некоторых модных ресторанах.

В десертах аквафаба легко заменяет яйца (фото: pexels.com)

Чем полезна аквафаба

Низкое содержание калорий.

Без сахара.

Без холестерина.

Без трансжиров

Яйца или аквафаба?

Но вот по количеству полезных микроэлементов аквафаба значительно уступает яйцам.

Аквафаба содержит меньше белка – 1% от рекомендуемой дневной нормы против 10% белка в яичном белке.

"Если вы используете только аквафабу, вам нужно будет найти больше растительных продуктов, чтобы удовлетворить рекомендуемые дневные нормы белка", – говорит диетолог.

Также яйца имеют гораздо более длительный срок хранения, аквафаба же хранится в холодильнике всего около двух до трех дней.

Что же лучше, яйца или аквафаба? (фото: pexels.com)

Кроме того, аквафаба содержит олигосахариды, то есть сахара, которые организм не может переваривать, пока они не достигнут толстой кишки. Это может привести к вздутию живота и газообразованию у некоторых людей, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Аквафаба также содержит сапонины, еще одно сложное для переваривания соединение.

Если вы используете консервированные бобы в качестве основного источника аквафабы, вы также должны помнить про бисфенол А, которым покрыты многие банки. Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это химическое вещество может проникать в пищу из поверхности банки. Некоторые ученые связывают его с гормональными нарушениями, мозговыми и поведенческими проблемами у детей, раком и проблемами с сердцем.

Как сделать аквафабу

Но хорошая новость заключается в том, что можно сделать аквафабу самим. Для этого: