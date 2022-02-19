Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецепт

Аква… что? Это название происходит от латинских слов, обозначающих воду, aqua, и бобы – faba.
Если вы когда-либо использовали консервированную фасоль и просто сливали жидкость в раковину, то… вы сливали универсальный и нужный на каждой кухне ингредиент под названием аквафаба.
"Аквафаба – это жидкость, в которой варятся бобы, – рассказала Сиера Холли, сертифицированный диетолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе. – Чаще всего лучшая аквафаба получается из банки с нутом, но "жидкость может быть из любых бобов".
«Аквафаба – ценный ингредиент, который нужно иметь под рукой», – говорит диетолог из Нью-Йорка Джейми Фейт.
"Аквафабу можно использовать в качестве связующего, как веганскую замену яйцам или яичным белкам при выпечке. А еще использовать в выпечке, если у вас аллергия на яйца".
Также это отличный выбор для тех, кто "хочет избежать риска пищевого отравления, связанного с сырыми яичными белками", рассказали специалисты по питанию health.usnews.com.
Яичная альтернатива для веганов
Как использовать аквафабу в рецептах
Просто сохраните жидкость из консервированных бобов и взбейте ее ручным или стационарным миксером, пока она не станет легкой и "воздушной". Когда продукт становится похожим на безе, его можно уже добавлять в различные блюда.
Аквафаба используется для приготовления:
Аквафаба придает веганской выпечке подъем и приятную крошку, ее также можно использовать для приготовления той пены, которую вы видите на тарелках в некоторых модных ресторанах.
Чем полезна аквафаба
Яйца или аквафаба?
Но вот по количеству полезных микроэлементов аквафаба значительно уступает яйцам.
Аквафаба содержит меньше белка – 1% от рекомендуемой дневной нормы против 10% белка в яичном белке.
"Если вы используете только аквафабу, вам нужно будет найти больше растительных продуктов, чтобы удовлетворить рекомендуемые дневные нормы белка", – говорит диетолог.
Также яйца имеют гораздо более длительный срок хранения, аквафаба же хранится в холодильнике всего около двух до трех дней.
Кроме того, аквафаба содержит олигосахариды, то есть сахара, которые организм не может переваривать, пока они не достигнут толстой кишки. Это может привести к вздутию живота и газообразованию у некоторых людей, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.
Аквафаба также содержит сапонины, еще одно сложное для переваривания соединение.
Если вы используете консервированные бобы в качестве основного источника аквафабы, вы также должны помнить про бисфенол А, которым покрыты многие банки. Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это химическое вещество может проникать в пищу из поверхности банки. Некоторые ученые связывают его с гормональными нарушениями, мозговыми и поведенческими проблемами у детей, раком и проблемами с сердцем.
Как сделать аквафабу
Но хорошая новость заключается в том, что можно сделать аквафабу самим. Для этого:
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