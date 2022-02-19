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Це тренд: що таке аквафаба і чому вона потрібна на кожній кухні – рецепт

Автор: Тетяна Турчанікова

Аква... що? Ця назва походить від латинських слів, що позначають воду, aqua, і боби – faba.

Якщо ви коли-небудь використовували консервовану квасолю і просто зливали рідину в раковину, то... ви зливали універсальний і потрібний на кожній кухні інгредієнт.

"Аквафаба – це рідина, в якій варяться боби, – розповіла Сієра Холлі, сертифікований дієтолог з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо в Колумбусі. – Найчастіше найкраща аквафаба виходить з банки з нутом, але "рідина може бути з будь-яких бобів".

"Аквафаба – цінний інгредієнт, який потрібно мати під рукою", – говорить дієтолог з Нью-Йорка Джеймі Фейт.

"Аквафабу можна використовувати в якості сполучного, як веганську заміну яйцям або яєчним білкам при випічці. А ще використовувати у випічці, якщо у вас алергія на яйця".

Також це відмінний вибір для тих ,хто "хоче уникнути ризику харчового отруєння, пов'язаного з сирими яєчними білками", розповіли фахівці з харчування health.usnews.com.

Яєчна альтернатива для веганів

  • 1 столова ложка аквафаби = 1 яєчного жовтка.
  • 2 столові ложки = 1 яєчний білок.
  • 3 столові ложки = 1 ціле яйце.

Аквафабу можна приготувати самостійно (фото: pexels.com)

Як використовувати аквафабу в рецептах

Просто збережіть рідину з консервованих бобів і збийте її ручним або стаціонарним міксером, поки вона не стане легкою і "повітряної". Коли продукт стає схожим на безе, його можна вже додавати в різні страви.

Аквафаба використовується для приготування:

  1. Безе.
  2. Мус.
  3. Глазур або масляний крем.
  4. Домашній майонез.
  5. Веганський сир.
  6. Марципан.
  7. Морозиво.
  8. Маффіни.
  9. Вафля.
  10. Млинець.
  11. Французький тост.
  12. Кекс.
  13. Брауні.
  14. Збиті вершки.
  15. Масло вершкове.

Аквафаба надає веганській випічці підйом і приємну "крихкість", її також можна використовувати для приготування тієї піни, яку ви бачите на тарілках в деяких модних ресторанах.

У десертах аквафаба легко замінює яйця (фото: pexels.com)

Чим корисна аквафаба

  • Низький вміст калорій.
  • Без цукру.
  • Без холестерину.
  • Без трансжирів

Яйця або аквафаба?

Але ось за кількістю корисних мікроелементів аквафаба значно поступається яйцям.

Аквафаба містить менше білка – 1% від рекомендованої денної норми проти 10% білка в яєчному білку.

"Якщо ви використовуєте тільки аквафабу, вам потрібно буде знайти більше рослинних продуктів, щоб задовольнити рекомендовані денні норми білка", – говорить дієтолог.

Також яйця мають набагато більш тривалий термін зберігання, аквафаба ж зберігається в холодильнику всього близько двох до трьох днів.

Що ж краще, яйця або аквафаба? (фото: pexels.com)

Крім того, аквафаба містить олігосахариди, тобто цукру, які організм не може перетравлювати, поки вони не досягнуть товстої кишки. Це може призвести до здуття живота і газоутворення у деяких людей, особливо у людей з синдромом роздратованого кишечника.

Аквафаба також містить сапоніни, ще одне складне для перетравлення з'єднання.

Якщо ви використовуєте консервовані боби в якості основного джерела аквафаби, ви також повинні пам'ятати про бісфенол А, яким покриті багато банків. Деякі експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що ця хімічна речовина може проникати в їжу з поверхні банки. Деякі вчені пов'язують його з гормональними порушеннями, мозковими і поведінковими проблемами у дітей, раком і проблемами з серцем.

Як зробити аквафабу

Але хороша новина полягає в тому, що можна зробити аквафабу самим. Для цього:

  1. Замочіть нут у воді на ніч. Промийте і висушіть боби.
  2. Додайте 2 склянки води і готуйте під тиском, поки вони не стануть м'якими, близько 15 хвилин.
  3. Злийте рідину від варіння. Використовуйте її відразу або зберігайте рідину в холодильнику протягом одного-двох тижнів в чистому герметичному контейнері.
  4. Нут і білу квасолю використовують для приготування більш легкої аквафаби, така потрібна для рецептів безе і зефіру.
  5. Використання аквафаби з більш темних бобів, наприклад, чорна квасоля, робить і кінцевий продукт темним. Це важливо враховувати, якщо готуєте світлий десерт.

Раніше дієтолог розповіла, на якому маслі найкраще смажити, не шкодить здоров'ю.

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