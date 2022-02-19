Це тренд: що таке аквафаба і чому вона потрібна на кожній кухні – рецепт

Яєчна альтернатива для веганів

1 столова ложка аквафаби = 1 яєчного жовтка.

2 столові ложки = 1 яєчний білок.

3 столові ложки = 1 ціле яйце.

Аквафабу можна приготувати самостійно (фото: pexels.com)

Як використовувати аквафабу в рецептах

Просто збережіть рідину з консервованих бобів і збийте її ручним або стаціонарним міксером, поки вона не стане легкою і "повітряної". Коли продукт стає схожим на безе, його можна вже додавати в різні страви.

Аквафаба використовується для приготування:

Безе. Мус. Глазур або масляний крем. Домашній майонез. Веганський сир. Марципан. Морозиво. Маффіни. Вафля. Млинець. Французький тост. Кекс. Брауні. Збиті вершки. Масло вершкове.

Аквафаба надає веганській випічці підйом і приємну "крихкість", її також можна використовувати для приготування тієї піни, яку ви бачите на тарілках в деяких модних ресторанах.

У десертах аквафаба легко замінює яйця (фото: pexels.com)

Чим корисна аквафаба

Низький вміст калорій.

Без цукру.

Без холестерину.

Без трансжирів

Яйця або аквафаба?

Але ось за кількістю корисних мікроелементів аквафаба значно поступається яйцям.

Аквафаба містить менше білка – 1% від рекомендованої денної норми проти 10% білка в яєчному білку.

"Якщо ви використовуєте тільки аквафабу, вам потрібно буде знайти більше рослинних продуктів, щоб задовольнити рекомендовані денні норми білка", – говорить дієтолог.

Також яйця мають набагато більш тривалий термін зберігання, аквафаба ж зберігається в холодильнику всього близько двох до трьох днів.

Що ж краще, яйця або аквафаба? (фото: pexels.com)

Крім того, аквафаба містить олігосахариди, тобто цукру, які організм не може перетравлювати, поки вони не досягнуть товстої кишки. Це може призвести до здуття живота і газоутворення у деяких людей, особливо у людей з синдромом роздратованого кишечника.

Аквафаба також містить сапоніни, ще одне складне для перетравлення з'єднання.

Якщо ви використовуєте консервовані боби в якості основного джерела аквафаби, ви також повинні пам'ятати про бісфенол А, яким покриті багато банків. Деякі експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що ця хімічна речовина може проникати в їжу з поверхні банки. Деякі вчені пов'язують його з гормональними порушеннями, мозковими і поведінковими проблемами у дітей, раком і проблемами з серцем.

Як зробити аквафабу

Але хороша новина полягає в тому, що можна зробити аквафабу самим. Для цього: