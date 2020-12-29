Евгений Клопотенко поделился авторским новогодним меню из простых и оригинальных блюд

Победитель пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко представил авторское новогоднее меню, которое состоит из закусок, салатов, мясных блюд, десерта и даже напитков.

Известный кулинар у себя в Facebook вспомнил про "радости" предновогодних приготовлений, когда ему поручали порезать кубиком тонны овощей. Теперь же он говорит, что вся эта истерия с "Оливье" отошла в прошлое и пришло время перемен.

Авторское меню от МастерШефа состоит из таких блюд:

Салат с грушей, сваренной в вине, виноградом и миндалем. Бутерброды с печеным перцем, фетой и ветчиной. Салат с креветками, грейпфрутом, французской горчицей и авокадо. Рієт из утки с грушевым мармеладом. Курица с арахисовым соусом. Десерт с хрустящим слоеным тестом и заварным кремом. Коктейль Кровавая Мэри. Коктейль с гранатовым соком.

Салат с пьяной грушей в вине

"Этот салат идеально подойдет для тех, кто не ест мяса. Но если вы ярый мясоед, тоже не сбрасывайте его со счетов, потому что он реально замечательный. Свежие салатные листья с добавлением сладкого винограда, соленого пармезана и ароматной пьянящей груши, припущенной в красном вине. Идеальный рецепт для любого праздничного ужина", - пишет кулинар на своем сайте.

Ингредиенты на 2-4 порции (в зависимости от размера):

150 г микса салатов

200 мл красного сухого вина

2 звездочки бадьяна

1 палочка корицы

2 ст. л. сахара

30 г пармезана

1-2 ст. л. жареного миндаля

100-150 г синего винограда

100-150 г черных оливок без косточки

1 твердая груша

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы в зернах

сок половины лимона

соль и перец по вкусу

Грушу промойте и порежьте на 8 продольных частей. Переложите куски груши в сотейник, добавьте стакан сухого красного вина, несколько звездочек бадьяна, палочку корицы и сахар. Варите на среднем огне в течение 10 минут, а затем оставьте грушу в вине, пока оно не остынет.

В большой миске соедините листья салата, виноград, оливки без косточек и крупно порубленный миндаль. Пармезан натрите на специальной терке тонкими слайсами.

Разложите салат в тарелки для подачи, сверху выложите дольки груши, пармезан и полейте оливковым маслом и соком половины лимона.

Бутерброды с запеченным перцем

Ингредиенты на 2 порции:

3 сладких перца (желтый, зеленый, красный)

2-3 ст. л. оливкового масла

половина лимона

4-6 ломтиков хлеба

100 г сыра фета

2-3 ломтика ветчины

соль, перец по вкусу

Духовку разогрейте до 200 градусов. Перец хорошо промойте и просушите полотенцем. Наколите перцы ножом или деревянной шпажкой, полейте оливковым маслом и посолите. Запекайте в разогретой духовке в течение 25-30 минут пока они хорошо не опаляться.

Еще горячие перцы переложите в пластиковый пакет и оставьте на 10 минут. Удобнее всего использовать зип-пакеты. Это нужно сделать, чтобы перец легко почистився от кожуры.

Очистите перец от кожицы, удалите сердцевину с семенами и порежьте мякоть перцев кубиком.

Порезанный перец положите в миску, добавьте сок и цедру половины лимона и оливковое масло. Добавьте соль и свежемолотый перец по вкусу.

Куски хлеба подсушите на сковороде без масла или в тостере. Покрошите сыр фета в небольшой миске вилкой и выложите на половину ломтиков хлеба. Сверху выложите запеченный перец.

На другую половину хлеба выложите по кусочку ветчины и сверху запеченный перец. При необходимости добавьте по вкусу свежемолотый перец.

Салат с креветками и авокадо

"Нежный, ароматный, с привкусом моря, тропической зелени и терпких фруктов - идеальный вариант для праздничного стола", - советует Клопотенко.

Ингредиенты на 2 порции:

1 спелый авокадо

30 г сливочного масла

половина грейпфрута

300-400 г хвостов тигровых креветок

1 соцветие салата Айсберг

1 ст. л. каперсов

1 ст. л. французской горчицы в зернах

сок половины лимона

1 ст. л. меда

3-4 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу

Сначала приготовьте соус для заправки салата. Смешайте оливковое масло, сок лимона, горчицу в зернах и мед. Все перемешайте с помощью вилки или венчика.

Креветки поджарьте на сливочном масле с добавлением раздавленных зубчиков чеснока для аромата. Поджаренные креветки переложите в миску с соусом и перемешайте, чтобы они немного промариновались.

Авокадо разрежьте пополам, достаньте кисточку, почистите и порежьте крупным кубиком. Переложите в миску с креветками.

Салат айсберг порвите руками и переложите в ту же миску. Перемешайте, чтобы соус распределился по всех листочках салата.

Грейпфрут почистите и разберите на филе. Важно удалить все белые пленочки, потому что они будут слишком горчить. Добавьте грейпфрут в миску вместе с каперсами и аккуратно перемешайте. Сервируйте салат по тарелкам.

Риет из утки с грушевым мармеладом

Клопотенко просит не пугаться названия блюда, ведь это обычный паштет, но не перебитый до однородного состояния, а лишь порубленный ножом. От этого он имеет более выразительную плотную структуру и невероятный вкус. Такую закуску можно приготовить за несколько дней до праздника, а потом просто достать до стола баночку с волшебным блюдом.

Ингредиенты на 2 порции:

400-450 г филе утки

1-2 щепотки молотой корицы

2 звездочки бадьяна

половина лимона (цедра и сок)

половина апельсина (цедра и сок)

1 ст. л. подсолнечного масла

100 г сливочного масла

Для грушевого мармелада вам понадобится:

2 груши - берите более твердые сорта

3-4 ст. л. сахара

сок половины лимона

по вкусу соль и перец

Филе утки положите в миску и добавьте столовую ложку подсолнечного масла, несколько звездочек бадьяна и 1-2 щепотки молотой корицы.

В миску с филе потрите цедру с половины лимона и апельсина и выжмите из них сок. Добавьте немного соли и хорошо перемешайте, чтобы филе хорошо промариновалось в течение 2-4 часов.

Маринованное филе положите в форму для запекания и запекайте в разогретой духовке при температуре 130-160 градусов в течение 2-3 часов. Таким образом мясо получится очень нежным. Достаньте филе из духовки и дайте остыть, и пока оно еще теплое, разберите на волокна руками.

Теперь порубите мясо ножом на мелкие части. Насколько мелко его надо рубить решайте сами, мне нравится, чтобы структура мяса была заметной.

Рубленое мясо переложите в миску и добавьте 100 г сливочного масла и жир, который выделился в процессе томления. По своему усмотрению вы можете добавить или весь, или часть топленого жира. Переложите риет в банки и поставьте в холодильник минимум на 2-3 часа.

Чтобы приготовить грушевый мармелад, почистите несколько груш, порежьте небольшими кубиками и переложите в небольшую кастрюлю или сотейник. Посыпьте 3-4 ст. л. сахара и полейте соком половины лимона. Тушите на небольшом огне 15-20 минут, пока груша не станет прозрачной. Риет подавайте подавайте с гренками и грушевым мармеладом.

Курица в арахисовом соусе

Ингредиенты на 2 порции:

4 куриных бедра

100 г очищенного жареного арахиса

100-120 мл воды

2 см корня имбиря

400 г замороженной стручковой фасоли или выберите гарнир по вкусу

1 лимон

2 ст. л. подсолнечного масла

30 г сливочного масла

по вкусу соль и перец

Арахисовую пасту приготовьте своими руками. Засыпьте в чашу блендера 100 г жареного арахиса и перебийте до состояния мелкой крошки. Добавьте воду и еще раз перебейте до консистенции густой пасты.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Бедра натрите солью и перцем по вкусу, а затем натрите тертым имбирем. Чтобы курица немного промариновалась, оставьте на 10-15 минут.

Поджарьте куриные бедра на сковороде на подсолнечном масле до золотистой корочки - примерно по 5 минут с каждой стороны.

Обжаренные бедра переложите в форму для запекания, или оставьте в сковороде, если она предназначена для использования в духовом шкафу. Выложите сверху арахисовую пасту и запекайте в разогретой духовке 20 минут.

Тем временем приготовьте замороженную стручковую фасоль. Тушите ее на разогретой сковородке со сливочным маслом на среднем огне в течение 3-5 минут. В конце приготовления полейте лимонным соком по вкусу.

Десерт из слоеного теста с заварным кремом

"Можно было бы назвать этот десерт "наполеон", но я решил не вводить вас в заблуждение, потому что он немножко другой. Кроме замечательного и нежного вкуса он готовится на удивление легко и быстро. Вы имеете только купить слоеное тесто в магазине и приготовить очень простой заварной крем", - советует кулинар.

Ингредиенты на 4-6 порций:

1 упаковка слоеного теста

3 желтка

100 г сахара

350 мл молока

1 ст. л. муки

1 ст. л. кукурузного крахмала

1 ч. л. ванильного сахара

50 г миндаля

50 г сливочного масла

50 г черного шоколада

Разморозьте упаковку слоеного теста и немного раскатайте его. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 10-12 минут при температуре 220 градусов.

Приготовьте заварной крем. Смешайте вместе 3 желтка, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. муки, 100 г сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала. Доведите до кипения 350 мл молока и влейте в миску, хорошо перемешайте венчиком.

Верните крем в сотейник и добавьте сливочное масло. Помешивайте на небольшом огне, пока крем не достигнет нужной густоты. Переложите готовый крем в миску, накройте пленкой, чтобы она касалась поверхности крема, и оставьте охлаждаться.

После того, как готовое тесто остынет, поламайте его руками на куски. Сформируйте десерт, выкладывая по очереди части коржа и крем. Сверху посыпьте шоколадом и порубленным миндалем.

Коктейль Кровавая Мэри

Ингредиенты на 2 порции:

400 мл томатного сока

½ шт. перца чили

½ ч. л. копченой паприки

100-150 мл водки

1 огурец

5-6 клубничек (замороженных)

Очень мелко порубите ½ шт. перца чили, огурец без шкурки натрите на мелкой терке. Переложите в чашу блендера и добавьте томатный сок и паприку.

Добавьте 5-6 ягод клубники и перебейте блендером до однородности. Разлейте смесь для коктейля по стаканам и добавьте по 50-75 мл водки.

Коктейль с гранатовым соком

Для напитка Клопотенко советует взять терпкий и жгучий имбирь и сварить из него сироп.

Ингредиенты на 2 порции:

400 мл гранатового сока

400 мл тоника

200 мл воды

2 см корня имбиря

3 ст. л. сахара

лед

Нарежьте корень имбиря тонкими слайсами и переложите в сотейник вместе с сахаром и 200 мл воды.

Проварите 3-5 минут до растворения сахара. Оставьте сироп охладиться, а затем процедите.

Положите в стаканы по несколько кубиков льда и распределите поровну сироп. Влейте в каждый стакан по 20 мл гранатового сока и тоника.

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