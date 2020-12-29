Євген Клопотенко поділився авторським новорічним меню з простих і оригінальних страв

Переможець п'ятого сезону кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко представив авторське новорічне меню, яке складається з закусок, салатів, м'ясних страв, десерту і навіть напоїв.

Відомий кулінар у себе у Facebook згадав про "радості" передноворічних приготувань, коли йому доручали порізати кубиком тонни овочів. Тепер же він говорить, що вся ця істерія з "Олів'є" відійшла в минуле і прийшов час змін.

Авторське меню від МастерШефа складається з таких страв:

Салат з грушею, звареною у вині, виноградом і мигдалем. Бутерброди з запеченим перцем, фетою і шинкою. Салат з креветками, грейпфрутом, французькою гірчицею і авокадо. Рієт з качки з грушевим мармеладом. Курка з арахісовим соусом. Десерт з хрустким листковим тестом і заварним кремом. Коктейль Кривава Мері. Коктейль з гранатовим соком.

Салат з п'яною грушею у вині

"Цей салат ідеально підійде для тих, хто не їсть м'яса. Але якщо ви затятий м'ясоїд, теж не скидайте з рахунків, тому що він реально чудовий. Свіже салатне листя з додаванням солодкого винограду, солоного пармезану і ароматною п'янкою грушею, припущеною в червоному вині. Ідеальний рецепт для будь-якої святкової вечері", - пише кулінар на своєму сайті.

Інгредієнти на 2-4 порції (залежно від розміру):

150 г міксу салатів

200 мл червоного сухого вина

2 зірочки бодяну

1 паличка кориці

2 ст. л. цукру

30 г пармезану

1-2 ст. л. смаженого мигдалю

100-150 г синього винограду

100-150 г чорних оливок без кісточки

1 тверда груша

2-3 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці в зернах

сік половини лимона

сіль і перець за смаком

Грушу промийте і поріжте на 8 поздовжніх частин. Перекладіть шматки груші в сотейник, додайте склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бодяну, паличку кориці і цукор. Варіть на середньому вогні протягом 10 хвилин, а потім залиште грушу у вині, поки вона не охолоне.

У великій мисці змішайте листя салату, виноград, оливки без кісточок і крупно порубаний мигдаль. Пармезан натріть на спеціальній тертці тонкими слайсами.

Розкладіть салат для подачі в тарілки, зверху викладіть часточки груші, пармезан і полийте оливковою олією і соком половини лимона.

Бутерброди з запеченим перцем

Інгредієнти на 2 порції:

3 солодких перця (жовтий, зелений, червоний)

2-3 ст. л. оливкової олії

половина лимона

4-6 скибочок хліба

100 г сиру фета

2-3 скибочки шинки

сіль, перець за смаком

Духовку розігрійте до 200 градусів. Перець добре промийте і просушіть рушником. Наколіть перці ножем або дерев'яною шпажкою, полийте оливковою олією і посоліть. Запікайте в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин, поки вони добре не опаляться.

Ще гарячі перці перекладіть в пластиковий пакет і залиште на 10 хвилин. Найзручніше використовувати зіп-пакети. Це потрібно зробити, щоб перець легко почистився від шкірки.

Очистіть перець від шкірки, видаліть серцевину з насінням і поріжте м'якоть перців кубиком.

Порізаний перець покладіть в миску, додайте сік і цедру половини лимона і оливкову олію. Додайте сіль і мелений перець за смаком.

Шматки хліба підсушіть на сковороді без масла або в тостері. Покришіть сир фета у невеликій мисці виделкою і викладіть на половину скибочок хліба. Зверху викладіть запечений перець.

На іншу половину хліба викладете по шматочку шинки і зверху запечений перець. При необхідності додайте за смаком свіжомелений перцець.

Салат з креветками та авокадо

"Ніжний, ароматний, з присмаком моря, тропічної зелені і терпких фруктів - ідеальний варіант для святкового столу", - радить Клопотенко.

Інгредієнти на 2 порції:

1 стиглий авокадо

30 г вершкового масла

половина грейпфрута

300-400 г хвости тигрових креветок

1 суцвіття салату Айсберг

1 ст. л. каперсів

1 ст. л. французької гірчиці в зернах

сік половини лимона

1 ст. л. меду

3-4 ст. л. оливкової олії

1-2 зубчики часнику

сіль і перець за смаком

Спочатку приготуйте соус для заправки салату. Змішайте оливкову олію, сік лимона, гірчицю в зернах і мед. Все перемішайте з допомогою виделки або віночка.

Креветки підсмажте на вершковому маслі з додаванням розчавлених зубчиків часнику для аромату. Запашні креветки перекладіть в миску з соусом і перемішайте, щоб вони трохи промаринувались.

Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку, почистіть і поріжте великим кубиком. Перекладіть в миску з креветками.

Салат айсберг порвіть руками і перекладіть в ту ж миску. Перемішайте, щоб соус розподілився по всіх листочки салату.

Грейпфрут почистіть і розберіть на філе. Важливо видалити всі білі плівочки, тому що вони будуть занадто гірчити. Додайте грейпфрут в миску разом з каперсами і акуратно перемішайте. Сервіруйте салат по тарілках.

Рієт з качки з грушевим мармеладом

Клопотенко просить не лякатися назви страви, адже це звичайний паштет, але не перебитий до однорідного стану, а лише порубаний ножем. Від цього він має більш виразну щільну структуру і неймовірний смак. Таку закуску можна приготувати за кілька днів до свята, а потім просто дістати до столу баночку з чарівною стравою.

Інгредієнти на 2 порції:

400-450 г філе качки

1-2 щіпки меленої кориці

2 зірочки баодяну

половина лимона (цедра і сік)

половина апельсина (цедра і сік)

1 ст. л. соняшникової олії

100 г вершкового масла

Для грушевого мармеладу вам знадобиться:

2 груші - беріть більш тверді сорти

3-4 ст. л. цукру

сік половини лимона

за смаком сіль і перець

Філе качки покладіть в миску і додайте столову ложку соняшникової олії, кілька зірочок бодяну і 1-2 щіпки меленої кориці.

В миску з філе потріть цедру з половини лимона і апельсина і вичавіть з них сік. Додайте трохи солі і добре перемішайте, щоб філе добре добре просочилося протягом 2-4 годин.

Мариноване філе покладіть у форму для запікання і запікайте в розігрітій духовці при температурі 130-160 градусів протягом 2-3 годин. Таким чином м'ясо вийде дуже ніжним. Дістаньте філе з духовки і дайте охолонути, і поки воно ще тепле, розберіть на волокна руками.

Тепер поріжте м'ясо ножем на дрібні частини. Наскільки дрібно його треба рубати вирішуйте самі, мені подобається, щоб структура м'яса була помітною.

Рубане м'ясо перекладіть в миску і додайте 100 г вершкового масла і жир, що виділився в процесі томління. На свій розсуд ви можете додати або весь, або частину топленого жиру. Перекладіть рієт в банки і поставте в холодильник мінімум на 2-3 години.

Щоб приготувати грушевий мармелад, почистіть кілька груш, поріжте невеликими кубиками і перекладіть в невелику каструлю або сотейник. Посипте 3-4 ст. л. цукру і полийте соком половини лимона. Тушкуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин, поки груша не стане прозорою. Рієт подавайте подавайте з грінками і грушевим мармеладом.

Курка в арахісовому соусі

Інгредієнти на 2 порції:

4 курячих стегна

100 г очищеного смаженого арахісу

100-120 мл води

2 см кореня імбиру

400 г замороженої стручкової квасолі або виберіть гарнір за смаком

1 лимона

2 ст. л. соняшникової олії

30 г вершкового масла

за смаком сіль і перець

Арахісову пасту приготуйте своїми руками. Засипте в чашу блендера 100 г смаженого арахісу і перебийте до стану дрібної крихти. Додайте воду і ще раз перебийте до консистенції густої пасти.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Стегна натріть сіллю і перцем за смаком, а потім натріть тертим імбиром. Щоб курка трохи промаринувалася, залиште на 10-15 хвилин.

Підсмажте курячі стегна на сковороді на соняшниковій олії до золотистої скоринки, приблизно по 5 хвилин з кожного боку.

Обсмажені стегна перекладіть у форму для запікання, або залиште в сковороді, якщо вона призначена для використання в духовій шафі. Викладіть зверху арахісову пасту і запікайте в розігрітій духовці 20 хвилин.

Тим часом приготуйте заморожену стручкову квасолю. Тушкуйте її на розігрітій сковорідці з вершковим маслом на середньому вогні протягом 3-5 хвилин. В кінці приготування полийте лимонним соком за смаком.

Десерт з листкового тіста з заварним кремом

"Можна було б назвати цей десерт "наполеон", але я вирішив не вводити вас в оману, тому що він трішки інший. Крім чудового і ніжного смаку він готується на диво легко і швидко. Ви маєте тільки купити листкове тісто в магазині і приготувати дуже простий заварний крем", - радить кулінар.

Інгредієнти на 4-6 порцій:

1 упаковка листкового тіста

3 жовтки

100 г цукру

350 мл молока

1 ст. л. борошна

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1 ч. л. ванільного цукру

50 г мигдалю

50 г вершкового масла

50 г чорного шоколаду

Розморозьте упаковку листкового тіста і трохи розкачайте його. Перекладіть тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте 10-12 хвилин при температурі 220 градусів.

Приготуйте заварний крем. Змішайте разом 3 жовтки, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л. борошна, 100 г цукру, 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Доведіть до кипіння 350 мл молока і влийте в миску, добре перемішайте віночком.

Поверніть крем в сотейник і додайте вершкове масло. Помішуйте на невеликому вогні, поки крем не досягне потрібної густоти. Перекладіть готовий крем в миску, накрийте плівкою, щоб вона торкалася поверхні крему, і залиште охолоджуватися.

Після того, як готове тісто охолоне, поламайте його руками на шматки. Сформуйте десерт, викладаючи по черзі частини коржа і крем. Зверху посипте шоколадом і порубаним мигдалем.

Коктейль Кривава Мері

Інгредієнти на 2 порції:

400 мл томатного соку

½ шт. перцю чилі

½ ч. л. копченої паприки

100-150 мл горілки

1 огірок

5-6 полуничок (заморожених)

Дуже дрібно порубайте ½ шт. перцю чилі, огірок без шкірки натріть на дрібній тертці. Перекладіть в чашу блендера і додайте томатний сік і паприку.

Додайте 5-6 ягід полуниці і перебийте блендером до однорідності. Розлийте суміш для коктейля по склянках і додайте по 50-75 мл горілки.

Коктейль з гранатовим соком

Для напою Клопотенко радить взяти терпкий і гострий імбир і зварити з нього сироп.

Інгредієнти на 2 порції:

400 мл гранатового соку

400 мл тоніка

200 мл води

2 см кореня імбиру

3 ст. л. цукру

лід

Наріжте корінь імбиру тонкими слайсами і перекладіть в сотейник разом з цукром і 200 мл води.

Проваріть 3-5 хвилин до розчинення цукру. Залиште сироп охолонути, а потім процідіть.

Покладіть у склянки по кілька кубиків льоду і розподіліть порівну сироп. Налийте в кожну склянку по 20 мл гранатового соку і тоніка.

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