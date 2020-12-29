Євген Клопотенко поділився авторським новорічним меню з простих і оригінальних страв

Переможець п'ятого сезону кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко представив авторське новорічне меню, яке складається з закусок, салатів, м'ясних страв, десерту і навіть напоїв.
Відомий кулінар у себе у Facebook згадав про "радості" передноворічних приготувань, коли йому доручали порізати кубиком тонни овочів. Тепер же він говорить, що вся ця істерія з "Олів'є" відійшла в минуле і прийшов час змін.
Авторське меню від МастерШефа складається з таких страв:
"Цей салат ідеально підійде для тих, хто не їсть м'яса. Але якщо ви затятий м'ясоїд, теж не скидайте з рахунків, тому що він реально чудовий. Свіже салатне листя з додаванням солодкого винограду, солоного пармезану і ароматною п'янкою грушею, припущеною в червоному вині. Ідеальний рецепт для будь-якої святкової вечері", - пише кулінар на своєму сайті.
Інгредієнти на 2-4 порції (залежно від розміру):
Грушу промийте і поріжте на 8 поздовжніх частин. Перекладіть шматки груші в сотейник, додайте склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бодяну, паличку кориці і цукор. Варіть на середньому вогні протягом 10 хвилин, а потім залиште грушу у вині, поки вона не охолоне.
У великій мисці змішайте листя салату, виноград, оливки без кісточок і крупно порубаний мигдаль. Пармезан натріть на спеціальній тертці тонкими слайсами.
Розкладіть салат для подачі в тарілки, зверху викладіть часточки груші, пармезан і полийте оливковою олією і соком половини лимона.
Інгредієнти на 2 порції:
Духовку розігрійте до 200 градусів. Перець добре промийте і просушіть рушником. Наколіть перці ножем або дерев'яною шпажкою, полийте оливковою олією і посоліть. Запікайте в розігрітій духовці протягом 25-30 хвилин, поки вони добре не опаляться.
Ще гарячі перці перекладіть в пластиковий пакет і залиште на 10 хвилин. Найзручніше використовувати зіп-пакети. Це потрібно зробити, щоб перець легко почистився від шкірки.
Очистіть перець від шкірки, видаліть серцевину з насінням і поріжте м'якоть перців кубиком.
Порізаний перець покладіть в миску, додайте сік і цедру половини лимона і оливкову олію. Додайте сіль і мелений перець за смаком.
Шматки хліба підсушіть на сковороді без масла або в тостері. Покришіть сир фета у невеликій мисці виделкою і викладіть на половину скибочок хліба. Зверху викладіть запечений перець.
На іншу половину хліба викладете по шматочку шинки і зверху запечений перець. При необхідності додайте за смаком свіжомелений перцець.
"Ніжний, ароматний, з присмаком моря, тропічної зелені і терпких фруктів - ідеальний варіант для святкового столу", - радить Клопотенко.
Інгредієнти на 2 порції:
Спочатку приготуйте соус для заправки салату. Змішайте оливкову олію, сік лимона, гірчицю в зернах і мед. Все перемішайте з допомогою виделки або віночка.
Креветки підсмажте на вершковому маслі з додаванням розчавлених зубчиків часнику для аромату. Запашні креветки перекладіть в миску з соусом і перемішайте, щоб вони трохи промаринувались.
Авокадо розріжте навпіл, вийміть кісточку, почистіть і поріжте великим кубиком. Перекладіть в миску з креветками.
Салат айсберг порвіть руками і перекладіть в ту ж миску. Перемішайте, щоб соус розподілився по всіх листочки салату.
Грейпфрут почистіть і розберіть на філе. Важливо видалити всі білі плівочки, тому що вони будуть занадто гірчити. Додайте грейпфрут в миску разом з каперсами і акуратно перемішайте. Сервіруйте салат по тарілках.
Клопотенко просить не лякатися назви страви, адже це звичайний паштет, але не перебитий до однорідного стану, а лише порубаний ножем. Від цього він має більш виразну щільну структуру і неймовірний смак. Таку закуску можна приготувати за кілька днів до свята, а потім просто дістати до столу баночку з чарівною стравою.
Інгредієнти на 2 порції:
Для грушевого мармеладу вам знадобиться:
Філе качки покладіть в миску і додайте столову ложку соняшникової олії, кілька зірочок бодяну і 1-2 щіпки меленої кориці.
В миску з філе потріть цедру з половини лимона і апельсина і вичавіть з них сік. Додайте трохи солі і добре перемішайте, щоб філе добре добре просочилося протягом 2-4 годин.
Мариноване філе покладіть у форму для запікання і запікайте в розігрітій духовці при температурі 130-160 градусів протягом 2-3 годин. Таким чином м'ясо вийде дуже ніжним. Дістаньте філе з духовки і дайте охолонути, і поки воно ще тепле, розберіть на волокна руками.
Тепер поріжте м'ясо ножем на дрібні частини. Наскільки дрібно його треба рубати вирішуйте самі, мені подобається, щоб структура м'яса була помітною.
Рубане м'ясо перекладіть в миску і додайте 100 г вершкового масла і жир, що виділився в процесі томління. На свій розсуд ви можете додати або весь, або частину топленого жиру. Перекладіть рієт в банки і поставте в холодильник мінімум на 2-3 години.
Щоб приготувати грушевий мармелад, почистіть кілька груш, поріжте невеликими кубиками і перекладіть в невелику каструлю або сотейник. Посипте 3-4 ст. л. цукру і полийте соком половини лимона. Тушкуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин, поки груша не стане прозорою. Рієт подавайте подавайте з грінками і грушевим мармеладом.
Інгредієнти на 2 порції:
Арахісову пасту приготуйте своїми руками. Засипте в чашу блендера 100 г смаженого арахісу і перебийте до стану дрібної крихти. Додайте воду і ще раз перебийте до консистенції густої пасти.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Стегна натріть сіллю і перцем за смаком, а потім натріть тертим імбиром. Щоб курка трохи промаринувалася, залиште на 10-15 хвилин.
Підсмажте курячі стегна на сковороді на соняшниковій олії до золотистої скоринки, приблизно по 5 хвилин з кожного боку.
Обсмажені стегна перекладіть у форму для запікання, або залиште в сковороді, якщо вона призначена для використання в духовій шафі. Викладіть зверху арахісову пасту і запікайте в розігрітій духовці 20 хвилин.
Тим часом приготуйте заморожену стручкову квасолю. Тушкуйте її на розігрітій сковорідці з вершковим маслом на середньому вогні протягом 3-5 хвилин. В кінці приготування полийте лимонним соком за смаком.
"Можна було б назвати цей десерт "наполеон", але я вирішив не вводити вас в оману, тому що він трішки інший. Крім чудового і ніжного смаку він готується на диво легко і швидко. Ви маєте тільки купити листкове тісто в магазині і приготувати дуже простий заварний крем", - радить кулінар.
Інгредієнти на 4-6 порцій:
Розморозьте упаковку листкового тіста і трохи розкачайте його. Перекладіть тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте 10-12 хвилин при температурі 220 градусів.
Приготуйте заварний крем. Змішайте разом 3 жовтки, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л. борошна, 100 г цукру, 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Доведіть до кипіння 350 мл молока і влийте в миску, добре перемішайте віночком.
Поверніть крем в сотейник і додайте вершкове масло. Помішуйте на невеликому вогні, поки крем не досягне потрібної густоти. Перекладіть готовий крем в миску, накрийте плівкою, щоб вона торкалася поверхні крему, і залиште охолоджуватися.
Після того, як готове тісто охолоне, поламайте його руками на шматки. Сформуйте десерт, викладаючи по черзі частини коржа і крем. Зверху посипте шоколадом і порубаним мигдалем.
Інгредієнти на 2 порції:
Дуже дрібно порубайте ½ шт. перцю чилі, огірок без шкірки натріть на дрібній тертці. Перекладіть в чашу блендера і додайте томатний сік і паприку.
Додайте 5-6 ягід полуниці і перебийте блендером до однорідності. Розлийте суміш для коктейля по склянках і додайте по 50-75 мл горілки.
Для напою Клопотенко радить взяти терпкий і гострий імбир і зварити з нього сироп.
Інгредієнти на 2 порції:
Наріжте корінь імбиру тонкими слайсами і перекладіть в сотейник разом з цукром і 200 мл води.
Проваріть 3-5 хвилин до розчинення цукру. Залиште сироп охолонути, а потім процідіть.
Покладіть у склянки по кілька кубиків льоду і розподіліть порівну сироп. Налийте в кожну склянку по 20 мл гранатового соку і тоніка.
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