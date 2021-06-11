Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин

Обычный картофель

Сладкий картофель

Бурый рис

Красный рис

Кукуруза

Цельнозерновые макароны

Гречка

Цельнозерновая рисовая лапша

Запеченные в духовке корнеплоды (морковь, свекла, корень сельдерея и т. п.).

Все так просто. НО! Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как именно сочетать эти продукты с остальными.

Что лучше всего есть на ужин (фото: pexels.com)

Правила сочетания продуктов на тарелке

Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 часть. Ни больше, ни меньше. Здесь вновь используем мой любимый принцип разделения тарелки. На практике это будет означать, что:

1/3 - крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб,

1/3 - овощи в самых различных комбинациях,

1/6 - белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые),

1/6 - жиры (растительное масло, орехи, семечки).

Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.

Вот примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки: