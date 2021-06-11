Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин

Многие их тех людей, кто начинает полезно и правильно питаться, задумываются о том, что лучше всего съесть утром, а что - на ужин.
Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram назвала лучшие блюда для вечерней еды.
Что лучше всего есть на ужин: топ продуктов
Все так просто. НО! Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как именно сочетать эти продукты с остальными.
Что лучше всего есть на ужин (фото: pexels.com)
Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 часть. Ни больше, ни меньше. Здесь вновь используем мой любимый принцип разделения тарелки. На практике это будет означать, что:
Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.
Вот примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки:
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты лучше есть, чтобы не было герпеса.