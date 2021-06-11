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Для фігури і здоров'я: нутриціолог назвала топ кращих продуктів на вечерю

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато їх тих людей, хто починає корисно і правильно харчуватися, замислюються про те, що найкраще з'їсти вранці, а що - на вечерю.

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram назвала найкращі страви для вечірньої їжі.

Що найкраще їсти на вечерю: топ продуктів

  • Звичайна картопля
  • Солодка картопля
  • Бурий рис
  • Червоний рис
  • Кукурудза
  • Цільнозернові макарони
  • Гречка
  • Цільнозернова рисова локшина
  • Запечені в духовці коренеплоди (морква, буряк, корінь селери і т. п.).

Все так просто. Але! Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими.

Що найкраще їсти на вечерю (фото: pexels.com)

Правила поєднання продуктів на тарілці

Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частина. Ні більше, ні менше. Тут знову використовуємо мій улюблений принцип поділу тарілки. На практиці це означатиме, що:

  • 1/3 - крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб,
  • 1/3 - овочі в самих різних комбінаціях,
  • 1/6 - білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові),
  • 1/6 - жири (рослинна олія, горіхи, насіння).

Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.

Ось приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки:

  • Овочевий суп мінестроне з квасолею
  • Цільнозернова паста з соусом
  • Шматок риби + відварну картоплю + салат зі свіжої зелені
  • Шматок курки + запечені в духовці овочі
  • Кіноа в кокосовому молоці з овочами
  • Макарони з рибою і брокколі
  • Бутерброди по-датськи⠀

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти краще їсти, щоб не було герпесу.

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