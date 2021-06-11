Для фігури і здоров'я: нутриціолог назвала топ кращих продуктів на вечерю

Багато їх тих людей, хто починає корисно і правильно харчуватися, замислюються про те, що найкраще з'їсти вранці, а що - на вечерю.
Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram назвала найкращі страви для вечірньої їжі.
Що найкраще їсти на вечерю: топ продуктів
Все так просто. Але! Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими.
Що найкраще їсти на вечерю (фото: pexels.com)
Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частина. Ні більше, ні менше. Тут знову використовуємо мій улюблений принцип поділу тарілки. На практиці це означатиме, що:
Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.
Ось приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки:
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти краще їсти, щоб не було герпесу.