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Главный антиоксидант: диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утро

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Пятница 15 октября 2021 09:09
Главный антиоксидант: диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утро Нутрициолог и диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хлорофилл - зеленый пигмент, содержащийся в хлоропластах растений. На этом обычно знания о нем заканчиваются.

Но на самом деле пользу его для здоровья сложно переоценить. Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.

Главный антиоксидант: диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утроУтро начинается не с кофе (фото: pexels.com)

Кто пьет хлорофилл - тот молодец! Кто не пьет и не знает, зачем он нужен, читаем до конца.

Чем полезен хлорофилл

  • Первые научные данные о хлорофилле были опубликованы еще в 1940 году в "Американском хирургическом журнале". Было доказано, что он ускоряет процессы регенерации тканей. Тогда же была доказана эффективность хлорофилла при инфекционных заболеваниях.

  • Позже, в 1979 году в США экспериментально подтвердили эффективность хлорофилла, предотвращающего возникновение опухоли толстой кишки.

Это еще раз доказывает старую истину, что употребление зелени и овощей предупреждает развитие онкологических заболеваний и, прежде всего, кишечника.

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  • Ученые считают, что хлорофилл является главным антиканцерогенным фактором и способен предотвращать нарушение структуры ДНК, что хлорофилл блокирует первый этап превращения здоровых клеток в раковые, являясь антимутагеном.

Антимутагенными свойствами обладают все растения, богатые хлорофиллом: брюссельская капуста, брокколи, шпинат, люцерна, спирулина, ростки пшеницы.

Главный антиоксидант: диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утроБрокколи богата хлорофиллом (фото: pexels.com)

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  • Установлено, что хлорофилл способствует формированию соединительной ткани, что помогает в заживлении эрозий, язв, открытых ран.
  • Хлорофилл помогает выводить из организма токсины, оказывает стимулирующее влияние на различные органы и системы, обладает антиоксидантной активностью.
  • Он повышает функцию щитовидной железы и усиливает секрецию ферментов поджелудочной железы, помогает при анемии, регулирует кровяное давление, снижает нервозность.
  • И, конечно, одно из самых удивительных свойств хлорофилла - его антибактериальное действие, причем, не имеет значения, идет ли речь об остром респираторном заболевании, синусите, хронической кожной язве, эрозия шейки матки и др.

А теперь оцените количество шпината, брюссельской капусты, брокколи, которое вы съедаете? А может, вы регулярно проращиваете пшеницу? Я очень сильно сомневаюсь, что все это есть в вашем рационе. В моем точно нет. По крайней мере, в достаточном количестве. Потому-то мое утро начинается со стакана воды с хлорофиллом.

Раньше нутрициолог назвала простой способ поддержать печень в осенний период.

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