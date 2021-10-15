Головний антиоксидант: дієтолог розповіла, з якого напою варто почати ранок

Хлорофіл - зелений пігмент, що міститься в хлоропластах рослин. На цьому зазвичай знання про нього закінчуються.

Але насправді користь його для здоров'я складно переоцінити. Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва.

Ранок починається не з кави (фото: pexels.com)

Хто п'є хлорофіл - той молодець! Хто не п'є і не знає, навіщо він потрібен, читаємо до кінця.

Чим корисний хлорофіл

Перші наукові дані про хлорофіл були опубліковані ще в 1940 році в "Американському хірургічному журналі". Було доведено, що він прискорює процеси регенерації тканин. Тоді ж була доведена ефективність хлорофілу при інфекційних захворюваннях.

Пізніше, в 1979 році в США експериментально підтвердили ефективність хлорофілу, що запобігає виникненню пухлини товстої кишки.

Це ще раз доводить стару істину, що вживання зелені і овочів попереджає розвиток онкологічних захворювань і, перш за все, кишечника.

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Вчені вважають, що хлорофіл є головним антиканцерогенним фактором і здатний запобігати порушенню структури ДНК, що хлорофіл блокує перший етап перетворення здорових клітин в ракові, будучи антимутагеном.

Антимутагенними властивостями володіють всі рослини, багаті хлорофілом: брюссельська капуста, брокколі, шпинат, люцерна, спіруліна, паростки пшениці.

Брокколі багата хлорофілом (фото: pexels.com)

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Встановлено, що хлорофіл сприяє формуванню сполучної тканини, що допомагає в загоєнні ерозій, виразок, відкритих ран.

Хлорофіл допомагає виводити з організму токсини, надає стимулюючий вплив на різні органи і системи, має антиоксидантну активність.

надає стимулюючий вплив на різні органи і системи, Він підвищує функцію щитовидної залози і підсилює секрецію ферментів підшлункової залози, допомагає при анемії, регулює кров'яний тиск, знижує нервозність.

І, звичайно, одна з найдивовижніших властивостей хлорофілу - його антибактеріальна дія, причому, не має значення, чи йде мова про гостре респіраторне захворювання, чм про синусити, хронічну шкірну виразку, ерозію шийки матки та ін.

А тепер оцінить кількість шпинату, брюссельської капусти, брокколі, які ви з'їдаєте? А може, ви регулярно пророщуєте пшеницю? Я дуже сильно сумніваюся, що все це є у вашому раціоні. У моєму точно немає. Принаймні, в достатній кількості. Тому-то мій ранок починається зі склянки води з хлорофілом.