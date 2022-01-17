Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи

"Я думала, что тема детокса на смузи и соках давно не актуальна. Но, увы, до сих пор вижу, как эти цветные баночки рекламируются в сети и счастливые их обладатели демонстрируют, как постройнели, употребляя эти божественные напитки. Я покажу обратную сторону", – поделилась Евгения.

Не самый полезный способ скинуть лишнее (фото: pexels.com)

Переваривание углеводов начинается в ротовой полости под действием фермента слюны – амилаза. Это значит, что если мы сок или смузи не обработали слюной, то начального этапа переваривания не запустили.

Далее вся эта жидкость попадает в желудок. Если сок холодный, то истощенному организму надо еще потратить силы, чтобы его согреть!

Далее попадает в тонкий кишечник, где происходит основной этап расщепления и всасывания углеводов, поэтому, когда у нас проблемы с кишечником, мы видим вздутия вокруг пупка, именно там находится данный отдел кишечника.

Фрукты – сложно перевариваемый продукт. Многие на соках совсем не скинут лишние килограммы, потому что их организм уже в нормальном упадке и такая мера только навредит.

"Но ведь моя подруга постройнела!", – скажете вы.

Это банальный дефицит калорий и потеря жидкости! Не факт, что человек удержит этот вес, вернувшись в обычный режим.

"Подумайте перед тем, как подвергать свой организм таким экспериментам! Я всегда – за осознанный и системный подход", – посоветовала специалист.

Сок (фото: pexels.com)

О вреде фруктозы