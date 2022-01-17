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Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи

Автор: Татьяна Турчаникова

Новогодние праздники позади – теперь в попытках скинуть набранные за время каникул килограммы многие прибегают к детоксу на соках и смузи.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему такая система очищения организма и похудения может привести к серьезным заболеваниям.

"Я думала, что тема детокса на смузи и соках давно не актуальна. Но, увы, до сих пор вижу, как эти цветные баночки рекламируются в сети и счастливые их обладатели демонстрируют, как постройнели, употребляя эти божественные напитки. Я покажу обратную сторону", – поделилась Евгения.

Не самый полезный способ скинуть лишнее (фото: pexels.com)

  • Переваривание углеводов начинается в ротовой полости под действием фермента слюны – амилаза. Это значит, что если мы сок или смузи не обработали слюной, то начального этапа переваривания не запустили.
  • Далее вся эта жидкость попадает в желудок. Если сок холодный, то истощенному организму надо еще потратить силы, чтобы его согреть!
  • Далее попадает в тонкий кишечник, где происходит основной этап расщепления и всасывания углеводов, поэтому, когда у нас проблемы с кишечником, мы видим вздутия вокруг пупка, именно там находится данный отдел кишечника.

Фрукты – сложно перевариваемый продукт. Многие на соках совсем не скинут лишние килограммы, потому что их организм уже в нормальном упадке и такая мера только навредит.

"Но ведь моя подруга постройнела!", – скажете вы.

Это банальный дефицит калорий и потеря жидкости! Не факт, что человек удержит этот вес, вернувшись в обычный режим.

"Подумайте перед тем, как подвергать свой организм таким экспериментам! Я всегда – за осознанный и системный подход", – посоветовала специалист.

Сок (фото: pexels.com)

О вреде фруктозы

  1. Чем вредна фруктоза: на нее откликается инсулин, метаболизируется она печенью, а значит, ее излишки могут вести к жировому геатозу печени.
  2. Она повышает уровень триглицеридов, что может привести к диабету и проблемам с толерантностью к глюкозе.
  3. Она повышает уровень мочевой кислоты, может привести к болезням суставов и подагре.
  4. Повышает уровнь холестерина.
  5. Глюкоза используется всеми клетками организма, больше запасается в жир.
  6. Фруктозу любит патогенная микрофлора и паразиты, значит, здоровье кишечника под угрозой.
  7. Если человек истощен, то такая углеводная кома может привести гормоны в полный упадок.

Раньше нутрициолог назвала напиток, который заряжает энергией, особенно – в зимнее время.

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