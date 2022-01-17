Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи

Новогодние праздники позади – теперь в попытках скинуть набранные за время каникул килограммы многие прибегают к детоксу на соках и смузи.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, почему такая система очищения организма и похудения может привести к серьезным заболеваниям.
"Я думала, что тема детокса на смузи и соках давно не актуальна. Но, увы, до сих пор вижу, как эти цветные баночки рекламируются в сети и счастливые их обладатели демонстрируют, как постройнели, употребляя эти божественные напитки. Я покажу обратную сторону", – поделилась Евгения.
Фрукты – сложно перевариваемый продукт. Многие на соках совсем не скинут лишние килограммы, потому что их организм уже в нормальном упадке и такая мера только навредит.
"Но ведь моя подруга постройнела!", – скажете вы.
Это банальный дефицит калорий и потеря жидкости! Не факт, что человек удержит этот вес, вернувшись в обычный режим.
"Подумайте перед тем, как подвергать свой организм таким экспериментам! Я всегда – за осознанный и системный подход", – посоветовала специалист.
Раньше нутрициолог назвала напиток, который заряжает энергией, особенно – в зимнее время.